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巫師雙星提前關機　戴維斯、楊恩確定缺席本季剩餘賽事

▲戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

華盛頓巫師確定以「健康優先」作為賽季收尾策略，總教練基夫（Brian Keefe）8日表示，陣中兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young）將不會再出戰2025-26賽季剩餘賽事，兩人提前關機畫本季下句點。

根據《Monumental Sports Network》記者休斯（Chase Hughes）消息，巫師原本嘗試加快戴維斯的復出進度，但在賽季尾聲僅剩3場比賽的情況下，最終仍決定不冒險讓其回歸；至於楊恩的恢復進度則更為落後，確定無法在本季復出。

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從戰績與整體局勢來看，巫師此舉並不令人意外，球隊早已無緣2026年NBA季後賽，在無競爭壓力下，選擇讓尚未完全康復的主力球員休養，成為更為理性的決策。

戴維斯目前仍在手部傷勢復原階段，雖已進入輕度對抗訓練，但尚未達到正式出賽條件；楊恩則受到背部與大腿傷勢困擾，復出時間點確定延後至下個賽季。

▲戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，戴維斯是在今年2月交易截止日前由達拉斯小牛轉戰巫師，但至今尚未為新東家出賽；楊恩則自亞特蘭大老鷹轉隊後僅出賽5場，尚未真正融入球隊體系，本季對兩人而言，可說是充滿變動與挫折的一年。

巫師目前戰績17勝61敗，接下來將依序對上芝加哥公牛、邁阿密熱火與克里夫蘭騎士，完成例行賽最後3場比賽，在主力雙星缺陣的情況下，球隊將以年輕球員為主軸，持續觀察陣容調整方向，為2026-27賽季布局。

關鍵字： NBA華盛頓巫師戴維斯楊恩

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