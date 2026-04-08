運動雲

>

讓他升！費仔再繳雙安、打擊率破4成　鄭宗哲同場出賽也敲長打

記者王真魚／綜合報導

效力守護者3A的鄭宗哲與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同場先發，兩人皆有長打演出，其中鄭宗哲敲出三壘安打、選到2次保送並跑回2分，費爾柴德則是單場雙安、包含一支三壘打，打擊狀態火燙。終場由費爾柴德所屬的守護者3A以14比10擊敗紅襪3A。

鄭宗哲此役擔任第7棒、先發游擊，首打席遭到三振，不過第2打席掌握機會，掃出右外野平飛三壘安打，擊球初速達94.2英里，為球隊製造攻勢，隨後也靠隊友高飛犧牲打跑回本壘得分。

雖然第3打席再吞三振，但他展現選球能力，第7、9局連續選到保送上壘，並在隊友火力支援下兩度回到本壘得分。最終繳出3打數1安打、包含1支三壘打，另有2保送、2三振，貢獻2得分，賽後打擊率為3成04，上壘率提升至4成67。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費爾柴德此戰擔任第4棒、先發左外野，首局雖以野手選擇出局，但靠著後續攻勢推進並跑回球隊首分。第2打席遭觸身球上壘，第3打席擊出中外野高飛三壘安打，擊球初速97.7英里、飛行距離達345英尺，展現長打火力。

之後他在第5打席再補上一支安打，第6打席選到保送，全場4打數2安打、包含1支三壘打，另有1次保送，近9戰8安，賽後打擊率高達4成24，上壘率5成37、長打率7成27，持續維持高檔表現。

▲▼2026台日交流賽，中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／記者李毓康攝）

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 鄭宗哲費爾柴德守護者3A三壘安打火力爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇與藍鳥再添「恩怨」？球迷對大谷翔平某舉動不滿

道奇與藍鳥再添「恩怨」？球迷對大谷翔平某舉動不滿

5局亂戰！藍鳥教頭被驅逐　大谷左肘遭擊中一度露出痛苦表情

5局亂戰！藍鳥教頭被驅逐　大谷左肘遭擊中一度露出痛苦表情

大谷翔平再延長紀錄！連42場上壘　逼近朗神障礙只差1場

大谷翔平再延長紀錄！連42場上壘　逼近朗神障礙只差1場

柳賢振新武器靈感來自王彥程！生涯1500K寫歷史：沒刻意三振

柳賢振新武器靈感來自王彥程！生涯1500K寫歷史：沒刻意三振

兄弟5月大巨蛋主場票價曝光　神秘KPOP天王睽違12年來台　

兄弟5月大巨蛋主場票價曝光　神秘KPOP天王睽違12年來台　

江少慶復出二軍先發首秀飆154公里！餅總驚喜「比2023經典賽時更進階」

江少慶復出二軍先發首秀飆154公里！餅總驚喜「比2023經典賽時更進階」

李灝宇傷癒回3A立刻敲安！拚今年挑戰大聯盟

李灝宇傷癒回3A立刻敲安！拚今年挑戰大聯盟

澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！不滿2局因雨中途喊停、攤手怨裁判引議

澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！不滿2局因雨中途喊停、攤手怨裁判引議

締罕見7.2局無四死完投！布雷克賽後揭對戰雄鷹策略

締罕見7.2局無四死完投！布雷克賽後揭對戰雄鷹策略

鄧愷威7局登板！全7球都好球　0.2局但挨轟失1分

鄧愷威7局登板！全7球都好球　0.2局但挨轟失1分

【不講武德】輸了去睡覺！媽媽發動決鬥邀請　兒子贏了戰鬥陀螺卻笑不出來

熱門新聞

道奇與藍鳥再添「恩怨」？球迷對大谷翔平某舉動不滿

5局亂戰！藍鳥教頭被驅逐　大谷左肘遭擊中一度露出痛苦表情

大谷翔平再延長紀錄！連42場上壘　逼近朗神障礙只差1場

柳賢振新武器靈感來自王彥程！生涯1500K寫歷史：沒刻意三振

兄弟5月大巨蛋主場票價曝光　神秘KPOP天王睽違12年來台　

江少慶復出二軍先發首秀飆154公里！餅總驚喜「比2023經典賽時更進階」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

25局亂戰！大谷遭擊中　藍鳥教頭被驅逐

3大谷翔平42場連續上壘！距日本紀錄僅差1場

4柳賢振1500K新武器靈感來自王彥程

5兄弟5月大巨蛋主場票價曝光　神秘KPOP天王睽違12年來台　

最新新聞

1天使勇士爆大亂鬥　索勒、羅培茲重拳互揮

2徐若熙今再登板衝2連勝

3詹皇要唐西奇、里夫斯「別配合我」

4山本由伸能掌握對手心理　羅伯斯大讚

54台將同日小聯盟先發　沙子宸最亮眼

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【這季出局舞太猛】多慧一跳直接升級　現場氣氛炸裂！

【直接幫你簽！】費嫂現場超親民　這距離也太近了吧????

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇

【喉嚨借過】媽餵狗吃藥動作超迅速 連薩摩耶還沒反應過來XD

伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！

【真皮塗色本】孩子幫爸爸刺青上色...在大大的腿上畫呀畫呀畫XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366