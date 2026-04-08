讓他升！費仔再繳雙安、打擊率破4成　鄭宗哲同場出賽也敲長打

Columbus Clippers OF Stuart Fairchild with a triple to lead off the 4th inning for Columbus at Worcester.



Fairchild is currently hitting .419 with a 1.268 OPS on the season. #GuardsBall pic.twitter.com/C15CZeEXtc — Guardians Prospective (@CleGuardPro) April 7, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力守護者3A的鄭宗哲與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同場先發，兩人皆有長打演出，其中鄭宗哲敲出三壘安打、選到2次保送並跑回2分，費爾柴德則是單場雙安、包含一支三壘打，打擊狀態火燙。終場由費爾柴德所屬的守護者3A以14比10擊敗紅襪3A。

鄭宗哲此役擔任第7棒、先發游擊，首打席遭到三振，不過第2打席掌握機會，掃出右外野平飛三壘安打，擊球初速達94.2英里，為球隊製造攻勢，隨後也靠隊友高飛犧牲打跑回本壘得分。

雖然第3打席再吞三振，但他展現選球能力，第7、9局連續選到保送上壘，並在隊友火力支援下兩度回到本壘得分。最終繳出3打數1安打、包含1支三壘打，另有2保送、2三振，貢獻2得分，賽後打擊率為3成04，上壘率提升至4成67。

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費爾柴德此戰擔任第4棒、先發左外野，首局雖以野手選擇出局，但靠著後續攻勢推進並跑回球隊首分。第2打席遭觸身球上壘，第3打席擊出中外野高飛三壘安打，擊球初速97.7英里、飛行距離達345英尺，展現長打火力。

之後他在第5打席再補上一支安打，第6打席選到保送，全場4打數2安打、包含1支三壘打，另有1次保送，近9戰8安，賽後打擊率高達4成24，上壘率5成37、長打率7成27，持續維持高檔表現。





▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）