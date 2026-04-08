維西亞滿壘拆彈怒吼救山本！歷經喪女之痛再現感動一役

Alex Vesia gets out of a bases loaded no-out jam and is hyped pic.twitter.com/au5Yr6oYLF — js9innings (@js9inningsmedia) April 8, 2026

記者王真魚／綜合報導

道奇左投維西亞（Alex Vesia）今（美國時間7日）對藍鳥之戰中演出關鍵救援，在滿壘危機中成功守住失分，力挺先發投手山本由伸，展現壓制力。

7局上，山本續投本場最長局數卻出現亂流，先被岡本和真敲出右中間二壘打，接著又遭克萊門特（Ernie Clement）短打形成內野安打，形成無人出局一、三壘危機。

此時總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷換投，由維西亞接手登板。 不過維西亞一上場先投出保送，形成無人出局滿壘，但他隨即穩住陣腳，先讓希梅內斯（Andrés Giménez）擊出左外野飛球，三壘跑者無法推進，接著再以高角度四縫線速球三振瓦倫祖拉（Valenzuela），最後讓史普林格（George Springer）擊出右外野飛球出局，成功完成拆彈任務。

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完成守備後，維西亞激動吶喊，道奇外野手塔克（Kyle Tucker）接殺後，場面氣氛沸騰，山本也在休息區露出笑容，大谷翔平更為其鼓掌喝采。

值得一提的是，維西亞去年世界大賽因「重大家庭因素」缺席，當時他剛出生的女兒不幸於10月26日離世。當時不僅道奇球員，連藍鳥救援投手群也在帽子上寫上他的背號51表達支持。維西亞事後透過社群感謝球隊與棒球界的關懷與陪伴。

歷經人生低潮約半年後，維西亞再度站上羅傑斯中心投出關鍵內容，也讓隊友以掌聲迎接這位左投的熱血表現。

道奇投手山本由伸自去年世界大賽後，相隔5個月再度於羅傑斯中心登板。此役用97球投6又0/3局，被敲5安打失1分，送出6次三振，繳出優質內容，帶著勝投資格退場。

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）