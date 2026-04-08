溫班亞瑪肋骨挫傷列每日觀察　出賽未達65場年度獎項添變數

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在7日對戰費城七六人一役中遭遇左側肋骨挫傷，今日經檢查確認並無結構性損傷，目前被列為每日觀察名單。

馬刺昨日以115比102擊敗七六人，溫班亞瑪於第2節受傷退場，儘管一度重返球場，但最終出賽時間受限，全場僅上場15分40秒，但仍繳出17分、5籃板成績。

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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，溫班亞瑪是否能出戰明日對上波特蘭拓荒者的比賽仍未定案，不過聯盟內部普遍預期，他在球隊剩餘3場例行賽中，至少會出賽1場，以維持競逐個人獎項的資格。

目前溫班亞瑪被視為年度防守球員的強力候選，同時也在年度最有價值球員（MVP）討論之列，然而依據聯盟規定，球員需達到至少65場例行賽出賽，且每場平均上場時間須達20分鐘，才具備年度獎項評選資格。

溫班亞瑪目前已出賽63場，再加上沒顯示但加入65場統計的NBA盃決賽，在馬刺僅剩3場例行賽的情況下，他最多只能再缺席1場，否則將失去參選資格。