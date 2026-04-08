5局亂戰！藍鳥教頭被驅逐　大谷左肘遭擊中一度露出痛苦表情

Blue Jays manager John Schneider LOST HIS MIND because the umpire ejected him for arguing a balk call pic.twitter.com/EyZrxaK4UH — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 8, 2026

記者王真魚／綜合報導

道奇今（美國時間7日）作客藍鳥，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發出賽。5局上場面一度陷入混亂，不僅藍鳥總教練施奈德（John Schneider）因抗議判決遭驅逐出場，大谷在打席中也發生與捕手碰撞的意外插曲。

該局無人出局一壘有人時，藍鳥先發投手高斯曼對佛里蘭德（Alex Freeland）投出首球，被主審判定為投手犯規（Balk）。施奈德隨即走向主審抗議，情緒逐漸升高、臉色漲紅，最終遭到驅逐。現場藍鳥球迷甚至報以掌聲，而球隊在此戰前已吞下5連敗。

隨後在無人出局二壘情況下，佛里蘭德敲出適時安打，輪到大谷上場打擊。不過在一次牽制一壘過程中，捕手手臂不慎擊中大谷左手肘，讓他一度露出痛苦表情，所幸並無大礙，最終該打席擊出右外野飛球出局。

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大谷此戰首打席選到保送，將連續上壘場次推進至42場，持續刷新個人紀錄，距離鈴木一朗保持的日本球員最長43場紀錄僅差1場；3局第2打席則敲出擊球初速169.3公里的右外野牆前適時安打，助隊先馳得點。

隨後史密斯（Will Smith）擊出滾地球形成野手選擇，再添1分，取得2比0領先。

5局上佛里蘭德（Alex Freeland）再補上一支右外野安打，將比分擴大至3比0。 藍鳥直到6局下才突破封鎖，史普林格（George Springer）敲出右外野二壘打，帶有1分打點追回1分，不過道奇仍以3比1保持領先。

▲ 施奈德抗議投手犯規判決情緒激動遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）