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小熊輪值一大打擊！超新星霍頓本季報銷 右手肘韌帶受損將動刀

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

小熊新生代先發投手霍頓（Cade Horton）確定本季報銷。總教練康索爾（Craig Counsell）今（美國時間）宣布，霍頓因右手肘尺側副韌帶（UCL）受損將動刀，本賽季報銷。

現年24歲的霍頓是2025年國聯新人王票選第二名，本季開局表現亮眼，3月28日對國民先發6又1/3局僅失2分、送出1次保送。不過約一週後、4月3日對守護者登板時，他在第2局因球速下滑出現異狀，主動示意防護員後退場，當時被診斷為前臂拉傷，後續確認為韌帶受損。

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康索爾表示，目前尚未確定手術方式與時間，待醫生評估。

霍頓在2022年選秀以第7順位被小熊選中，不過職業生涯傷勢不斷。2021年在奧克拉荷馬大學時曾接受Tommy John手術，2024年出現肩膀問題，去年季後賽也因肋骨傷勢缺席。

儘管如此，他的潛力備受看好。2025年大聯盟新人球季繳出防禦率2.67，投118局表現出色，期間更締造連續29局無失分的賽季最長紀錄。

霍頓的缺陣對小熊投手戰力是一大打擊。球隊輪值目前傷兵頻傳，開幕戰先發投手博伊德（Matthew Boyd）日前因二頭肌拉傷進入15天傷兵名單，左投史提爾（Justin Steele）則持續從手肘手術中復原，預計上半季回歸。

在霍頓缺席期間，小熊將由阿薩德（Javier Assad）與雷亞（Colin Rea）填補輪值空缺。

關鍵字： 小熊霍頓投手韌帶傷報銷

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