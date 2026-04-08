柳賢振新武器靈感來自王彥程！生涯1500K寫歷史：沒刻意三振

▲柳賢振。（圖／韓華鷹IG）



記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹王牌柳賢振7日對SSG登陸者先發6局飆出10次三振僅失2分，不僅拿下本季首勝，更締造KBO史上「最少場次＋最年長」1500次三振紀錄，寫下里程碑之夜。

柳賢振此役用246場完成1500K，打破宣銅烈301場紀錄，同時以39歲13天之齡，超越宋津宇成為最年長達標者。此外，他也終結長達5005天未在KBO單場10K的紀錄，狀態回勇。

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賽後透過韓華鷹官方頻道談到投球內容，柳賢振坦言自己已非巔峰時期的投手，「現在和以前完全不同了，已經無法像過去那樣用力量壓制對手，所以也沒有刻意去想每局都要三振，但反而因此投出了雙位數三振。」他認為關鍵在於控球，「除了第一局之外，整體控球都很好，在關鍵時刻也拿到不少好球判決。」

值得一提的是，柳賢振此戰也嘗試新武器「橫掃球（sweeper）」，而靈感竟來自隊友王彥程。他笑說，「其實沒有特別跟誰學，是看到王彥程的球，覺得如果我也能投出那種往外竄的球就好了，所以自己練習了一下，感覺差不多就直接拿來用，沒想到在比賽中發揮了關鍵作用。」

他也透露，目前正朝「多樣化投球型態」調整，希望能投出更多球種，「未來還會再展現新的球種，但現在先保密。」

對於達成1500K紀錄，柳賢振保持一貫冷靜，「當然很開心，也很感謝，但我認為還要繼續往前走，前面還有很多高山要跨越。」

此外，他也分享對年輕牛棚投手的建議，「很多人都有150公里速球，最重要的是相信自己的直球，多投進好球帶。不要太早把招牌球種全部拿出來，應該先用速球建立優勢。」