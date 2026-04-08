大谷翔平暴力一擊建功！羅哈斯因家庭因素賽前突退出先發

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇今（美國時間7日）作客藍鳥，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發出賽，3局第2打席在得點圈敲出右外野牆前強勁安打，擊球初速高達169.3公里，雖差點形成全壘打，但最終僅形成一壘打，仍為球隊先馳得點。

此時道奇在金慧成二壘打與佛里蘭德(Alex Freeland）內野安打串聯下形成無人出局一、三壘，大谷面對先發投手高斯曼（Kevin Gausman），第2球鎖定低角度直球，一棒掃向右外野，球擊中外野牆上緣彈回場內，送回三壘跑者，也替先發投手山本由伸提供火力支援。

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這記強勁擊球引發球迷熱議，不少人在社群上直呼「打太快反而只能是一壘打」、「差點過牆太可惜」，對大谷擊球威力嘖嘖稱奇。

大谷首局第1打席選到保送，將連續上壘場次推進至42場，持續刷新個人生涯紀錄，距離鈴木一朗保持的日本球員最長43場紀錄僅差1場。

值得一提的是，道奇此戰賽前出現人員異動，原訂先發游擊、排第8棒的羅哈斯（Miguel Rojas）因家庭因素臨時退出先發名單，改由金慧成頂替守游擊、同樣排在第8棒。羅哈斯前一戰還曾在球隊大比分領先時於9局登板投球，連4季完成「野手登板」任務。

先發投手山本由伸此役表現穩定，開局連續飆出3次三振，前4局僅被敲1支安打、未失分，狂飆6次三振無失分。