李灝宇傷癒回歸3A！復健賽連3戰敲安　拚今年挑戰大聯盟

▲李灝宇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

老虎隊農場第6號新秀李灝宇正式傷癒歸隊，老虎3A托利多泥母雞（Toledo Mud Hens）隊已將他從7天傷兵名單移除，今天重返3A賽場。

李灝宇本季開打前因左側腹斜肌拉傷進入傷兵名單，傷勢發生在經典賽開打前夕。經過調整後，他先在1A進行復健賽，3場出賽合計10打數3安打，貢獻3分打點，包括對洋基掃出右外野強勁安打，擊球初速達103.1英哩（約165.9公里）。

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現年23歲的李灝宇去年在3A出賽126場，繳出打擊率.248、上壘率.345、長打率.414，並有14支全壘打、22次盜壘的成績。

李灝宇名列老虎農場第6號新秀，根據球探報告，他的打擊、長打、守備與傳球都落在50分，跑速則有55分，為整體條件均衡的內野手。雖然去年在3A的進階數據不算特別搶眼，但球探認為不需要只看表面成績，因為他對好球帶內的球掌握度不錯，擊球品質也有一定水準，長打潛力仍被看好。

之所以數據沒有更突出，主要和他的擊球型態有關。報告指出，他反方向擊球偏多，加上滾地球比例達44.7%，多少壓低了安打產出。不過換個角度看，這也代表他並非完全打不好，如果能再把擊球仰角與拉打比例調整得更理想，成績還有往上提升空間。

此外，李灝宇具備不錯的跑速，在3A曾跑出接近每秒30英尺的衝刺速度，去年更累積22次盜壘成功。整體來看，他屬於兼具打擊、長打潛力與跑壘能力的內野手，並有二、三壘守備彈性。球探預估，他有望在今年挑戰大聯盟。