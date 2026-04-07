傑登砍31分無用！新北國王防守失靈、客場不敵香港南華

▲新北國王BCL首戰不敵香港南華。（圖／新北國王提供）



記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL新北國王今（7）日遠征香港，迎來本季BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia - East 2026）首場賽事。國王此役在防守端難以限制地主香港南華的火力，儘管外援傑登與喬丹聯手轟下59分，終場仍以82比103吞下首敗。

國王去年在BCL資格賽闖進4強，今年小組賽與香港南華、蒙古烏蘭巴托野馬及桃園領航猿同組，目標爭取分組前3名以晉級6強，首戰碰上香港南華。

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國王開賽手感略顯低迷，進攻端幾次籃下出手未能把握，一度陷入4比14落後。雖然傑登與喬丹隨即帶隊回敬6比0攻勢緊追，首節結束國王仍以微幅差距落後。進入第二節，南華展現強大火力與壓迫性防守，打出一波9比2攻勢擴大領先；國王在這一節外線多次嘗試未果，單節僅進帳16分，半場結束以40比56陷入16分落後。

易籃再戰，南華延續上半場高達58.9%的團隊命中率，國王始終無法有效壓制對方洋將達文波特的發揮，末節分差甚至一度擴大至30分以上。儘管國王試圖透過切入撕裂防線，但投籃穩定度起伏不定，始終無法打出有效得分潮翻轉戰局，最終以21分之差在客場吞敗。

▲新北國王BCL首戰以21分之差不敵香港南華。（圖／新北國王提供）

針對本場失利，國王總教練洪志善直言防守是致命傷：「今天防守端做得不夠理想，讓對方得了103分，這絕對是今天主要輸球的原因。」他強調在客場高強度的對抗下，若無法壓制對手得分，進攻端將承擔更大壓力。

全場表現最出色的洋將傑登，此役打滿40分鐘，繳出31分、8籃板的成績。他在賽後指出球隊仍有極大的進步空間：「防守、籃板，還有失誤，這三件事情累積起來，導致我們今天沒辦法贏下這場比賽。我們必須從細節中學習，才能迎接接下來的挑戰。」