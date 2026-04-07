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締罕見7.2局無四死完投！布雷克賽後揭對戰雄鷹策略

▲統一獅先發布雷克。（圖／翻攝自統一獅FB）

▲統一獅先發布雷克。（圖／翻攝自統一獅FB）

記者蔡厚瑄／高雄報導

統一獅洋投布雷克7日在球隊與台鋼雄鷹一役掛帥先發，此役他投7.2局僅失1分，不過隊友也遭台鋼投手群壓制，雙方一路打到8局上都維持1比1平手，未料8局下後，高雄下起大雨，最後裁定比賽結束，雙方1比1握手言和，不過布雷克也意外收下「7.2局無四死球完投」紀錄，賽後他分享了如何在惡劣氣候下維持心理穩定。

布雷克此役前3局僅被敲出1安，4局上遭遇亂流被曾子祐、魔鷹敲出安打拿下1分後，他5局續投又回穩，6、7局也讓台鋼打者六上六下，8局下他繼續登板投球，先被紀慶然敲出安打，接下來連續讓兩位打者敲飛球出局後，此時雨勢變大，比賽也暫停，最後過了約半小時後，裁判宣布裁定，雙方以1比1平手結束比賽。

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總計布雷克此役先發7.2局，用82球被敲出5安，失1分為責失，送出1張老K，且沒有任何四死球，締造無四死完投罕見紀錄。

8局下因雨中斷，布雷克坦言當時自己極有信心收下該局，「會想（繼續投），因為畢竟兩好球沒有壞球，絕對球數領先，是想把那邊收起來。」但他隨即展現職業球員的理智，指出當時球已經濕到難以握穩，「我有感覺到想要丟指叉球，可是球真的很濕、不好握，所以覺得結果就是這樣子，順其自然。」

面對下雨可能帶來的暫停或續投壓力，布雷克強調心理素質是關鍵，他認為下雨會讓心理感到不自在，「保持良好心態，不要被外在因素影響。」他也認為自己在比賽中成功做到將心理層面穩定下來，發揮應有水準，並未因為中場停賽或雨勢而受到干擾，「這點有做到不錯，所以發揮沒有因為下雨狀況影響到。」

針對台鋼雄鷹的打線觀察，布雷克認為對方打者相當「黏」，且預期對方會針對他好球率高的特性進行積極攻擊ㄡ對此，他制定了明確的應對方案。

「我的策略是在能搶到好球數的狀況下，還是要把球質丟出來。」布雷克進一步解釋，雖然要搶好球，但絕不將球投到好球帶太甜的位置，而是精準控在想要的地方，「讓台鋼打者去打我控制得好的球、球質好的球，進而讓他們攻擊比較沒有那麼自在。」

回顧上一場對陣富邦悍將的表現，布雷克認為帳面成績雖不理想，但投球內容並不差，他透露曾與投手教練共同討論，認為調整方向是正確的，「我相信我在往對的方向去做調整，這個禮拜持續擺出同樣的表現，只是這次的結果比較好。」

統一獅總教練林岳平則對這場雨中大戰給予肯定，認為在不好投、不好守的環境下，「大家在最基本的方面都有呈現出來就可以。」

關鍵字： 中職統一獅布雷克台鋼雄鷹

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