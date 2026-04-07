江少慶復出二軍先發首秀飆154公里！餅總驚喜「比2023經典賽時更進階」

記者蔡厚瑄／高雄報導

經過漫長的復健期，江少慶於今7日迎來轉隊復出後的首次正式比賽，於統一獅二軍先發登板。統一獅總教練「餅總」林岳平還特別趕在晚間一軍賽事前，前往亞太棒球場現場視察。最終江少慶先發投2局，最快球速有154公里，優異的狀態讓餅總直言是一個「驚喜」，還點出其球威甚至優於2023年經典賽（WBC）執教他的時期。

江少慶自2024年9月後首度重返正式投手丘，面對富邦悍將二軍，首局即演出連兩次三振，總計主投2局用27球，其中 19顆好球，被敲1安，送出2次三振還有1次保送。

從本壘後方近距離觀察，餅總給江少慶正面評價，「從本壘後方的角度看，控球很近，不管速度、角度、變化球都相當有威力。」林岳平強調，江少慶在長時間未登板的情況下，開局即能連投三顆直球塞入好球帶，「這表示他是一個蠻有經驗的投手。」

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▲統一獅投手江少慶。（圖／統一獅提供）

最令林岳平驚艷的莫過於江少慶的球速，他將其現況與2023年經典賽帶隊時的觀察進行對比，認為江少慶的能力有「進階」的趨勢。

「目前看起來是優於那時候經典賽的狀態，光速度就起碼多了3公里。」林岳平指出，江少慶在 WBC 時期球速約在 147 到 151 公里，而今日則穩定維持在151到154公里，坦言：「確實有一個驚喜，就是看到好像又進階的能力。」

儘管表現出色，林岳平也細心觀察到江少慶在第二局上壘後的投球落差，「第二局裡面有上壘之後的投球，就有一點跟正常投球有落差，也許這就是在交換姿勢跟交換節奏後的改變。」

針對後續的回歸計畫，林岳平表示會以「穩定的節奏」為主，並微調了先發時程，讓其擁有更多的恢復時間，目前預計江少慶還會在二軍進行兩次先發登板，日期暫定為15日與22日，下次先發的用球數也將視身體恢復狀況進一步微調。

至於江少慶何時會上一軍？林岳平抱持保守態度，「我們先要完成這三次的正常二軍先發，等三次走完，選手如果回饋是到位了，什麼時候上一軍，會擇日再公告。」