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全台唯一中職賽事還是沒打完　8局下大雨裁定、獅鷹握手言和　

▲▼中職布雷克。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅布雷克。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中職7日三地開打，不過受到鋒面影響全台雨勢不斷，北部兩場賽時全都延賽，全台也只剩下澄清湖棒球場的台鋼雄鷹、統一獅之戰順利展開，此役雙方皆推出洋投先發，雖然比賽一度因雨暫停，但開打後仍呈投手戰，前7局打完雙方戰成1比1平手，但當比賽進行到8局下，現場再度降下大雨，最後主審裁定比賽雙方以1比1握手言，投了7又2/3局僅失1分的布雷克拿下單場MVP。

統一此役推出布雷克先發，台鋼則是擺出艾速特應戰。比賽進行到2局上半，1出局後，李丞齡、陳重羽連續敲安攻佔一二壘，艾速特隨後K掉潘磊抓下第2個出局數，在面對林祖傑投到2好2壞時，現場雨勢卻突然加大，裁判也宣布將比賽暫停。

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▲台鋼雄鷹艾速特、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）

過了35分鐘後比賽重新恢復，林祖傑跟艾速特纏鬥許久選到四壞球保送，也讓獅隊攻佔滿壘，接下來陳聖平敲出三壘滾地球，台鋼吳念庭美技巧撈接，但球卻卡在手套上第一時間拿不出，李丞齡跑回1分，想要趁機跑本壘的陳重羽在三壘和本壘間被夾殺出局，但獅隊還是以1比0先馳得點。

鷹隊則是在4局下吹起反攻號角，1出局後曾子祐敲出深遠飛球落地形成安打，兩出局後魔鷹此時再補上適時安打，送回追平分，幫助球隊追成1比1平手。8局下現場又下起大雨，等了半小時後裁定比賽，雙方最後握手言和。

▲台鋼雄鷹艾速特、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹艾速特敲出適時安打幫助球隊將比分追平。（圖／台鋼雄鷹提供）

艾速特用99球投6局，被敲出4安、失1分且非自責分，接手的施子謙、陳柏清各投1局也沒有失分，布雷克更是一夫當關，先發用82球投了7.2局，僅被敲出5支零星安打失1分。

關鍵字： 中職統一獅台鋼雄鷹布雷克艾速特棒球

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