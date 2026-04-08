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填上獅隊二號捕手　張翔一軍課題從基礎做起努力爭取信任感

▲統一獅捕手張翔。（圖／統一獅提供）

▲統一獅捕手張翔。（圖／統一獅提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

隨著統一獅主力捕手林岱安轉戰富邦悍將，23歲的年輕捕手張翔被推上第一線，擔任球隊二號捕手角色。面對職業生涯的新階段，張翔於受訪時坦言，目前的挑戰在於如何將二軍的表現轉化為一軍的穩定戰力，並分享了他對於身體強度、守備基礎及爭取留在一軍的強烈企圖心。

張翔在本月1日迎來本季首場先發，卻在第9局因抽筋退場。談到這次的突發狀況，張翔分析主要原因在於比賽經驗與生理反應：「就是比賽的經驗，可能是太久沒有在一軍比賽，身體會比較緊繃一點。」不過，張翔表示目前的身體調整已經步入正軌，後續出賽已不再出現同樣問題，「上一場（6日先發）就比較沒有這個問題了。目前身體狀況是蠻好的。」

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面對一軍高強度的比賽壓力，張翔並未急於展現華麗技術，而是將重心放回最基本的工作上，在春訓期間，他特別加強了身體素質與守備穩定度，被問及練習時最注意的部分，張翔果斷地表示是「基礎」。

「守備的基礎，就是每一顆、每一顆球都要做得非常穩定。」張翔強調，這幾年在二軍雖有穩定表現，但在二軍與一軍的比賽張力截然不同，他必須透過練習確保每一個守備環節都不出錯。

對於是否想卡住一軍位置，張翔展現了年輕球員的積極態度，他直言：「當然當然是想（留在這裡）啊。就是做好我目前的工作。」他也觀察到如陳重羽、林岱安等學長能長留一軍的關鍵，在於「比賽的經驗，還有教練團的信任感。」他期許自己在比賽中也能做到這一點。

此外，儘管林岱安已離隊，張翔仍感念學長過去的指導與鼓勵。他提到，雖然過去在一軍時間重疊較少，但林岱安總是不吝分享經驗，「他（林岱安）就會教一些他觀察到的東西，或者是他在比賽中看到的細節。他也會給我很多鼓勵。」

關鍵字： 統一獅張翔捕手林岱安職棒

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