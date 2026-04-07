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直落二扳倒印尼組合　新科全英冠軍葉宏蔚／詹又蓁亞錦賽晉16'強

▲混雙葉宏蔚／詹又蓁。（圖／路透）

▲混雙葉宏蔚／詹又蓁。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球錦標賽今日在中國寧波點燃戰火，剛在全英羽球公開賽奪冠、寫下台灣羽壇新紀錄的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，延續強大氣勢，以21比16、21比18擊敗世界排名第19的印尼組合毛拉納（Adnan Maulana）／賈米爾（Indah Cahya Sari Jamil），順利挺進16強。

世界排名已躍升至第12的葉宏蔚與詹又蓁，在今年全英賽一舉奪冠，成為台灣羽球史上首組在該項歷史悠久賽事封王的混雙組合。

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挾著這股奪冠餘威，葉詹配在亞錦賽首輪對上印尼組合。儘管雙方為首度交手，台灣組合顯然有備而來，首局展現出色的輪轉與默契，一度取得15比8的大幅領先，最終以21比16先下一城。

次局葉宏蔚與詹又蓁遭遇對手頑強抵抗，加上開賽自身失誤較多，一度陷入3比8的落後。然而，兩人迅速調整節奏，靠著詹又蓁在網前的防守做球，以及葉宏蔚在後場的強力殺球，打出一波連得10分的攻勢逆轉局面，比賽尾聲印尼組合一度頑強追成18比18平手，但台灣混雙在關鍵時刻發揮沉穩默契，連下3分，最終以21比18直落二獲勝，順利過關。

除了葉詹配傳回捷報外，另一組混雙搭檔楊博軒／胡綾芳也表現強勢，以21比3、21比14輕鬆拍落澳門組合梁鈺聰／吳穎嗣晉級。而吳冠勳／李佳馨則在首輪遭遇大會第6種子中國組合郭新娃／陳芳卉，最終以17比21、18比21惜敗，止步首輪。

關鍵字： 羽球亞錦賽混雙葉宏蔚詹又蓁

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