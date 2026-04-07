運動雲

>

久違看老戰友王柏融單場雙響　劉時豪說內心其實非常激動

▲台鋼雄鷹劉時豪。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹劉時豪。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹歷經開賽6場客場賽事後，昨天終於回到溫暖的澄清湖舉辦主場開幕戰，看板球星王柏融單場轟出雙響砲，率隊以7比4奪勝並獲選MVP，賽後登上MVP獎台也特別邀請昔日樂天老戰友、亦是本季台鋼新隊友劉時豪登台同樂，看到王柏融找回昔日「中職最強打者」丰采，劉時豪說心裡其實很激動。

6日台鋼雄鷹的主場開幕戰中，看板球星王柏融單場轟出雙響砲，率隊奪勝並獲選MVP，當時劉時豪也拿了兩罐水，潑水為他慶祝，潑完水逃走，最後還卻被副領隊以及王柏融「抓回來」邀請登上MVP舞台同樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到相隔7年再度看到王柏融雙響，劉時豪表示，雖然當下專注於比賽，並未細想過去的點滴，但內心確實非常激動，「當下的心情就是替他（王柏融）開心。」劉時豪說道，「我是不知道他等了多久，但不管是誰，只要看到隊友能有這樣的表現，那種替他開心的感覺是一樣的。」

▲台鋼雄鷹劉時豪。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹劉時豪賽後潑水幫王柏融慶祝。（圖／台鋼雄鷹提供）

35歲的劉時豪去年在味全面臨出賽機會大幅減少及傷勢考驗，季後透過經紀人牽線加入台鋼雄鷹，而面對職業生涯的後半段，劉時豪展現出極為務實的人生觀。

「我不知道我能打到什麼時候。」劉時豪坦言，每位球員都希望職業生涯能長久，但他更傾向於專注當下，「我不知道盡頭在哪裡，那我就努力在到盡頭之前，把要完成的事情慢慢做好。」他強調，既然現在台鋼給予他延續球員生涯的機會，他的身分就是「把自己準備好」，在能力範圍內盡力達成每一項任務。

來到台鋼這支充滿朝氣的年輕球隊，劉時豪不僅是引導投手的核心，也成為年輕捕手群觀察的對象，他表示，自己目前也在與球隊教練學習新的技術與資訊，而非僅以資深前輩自居。

對於隊上的年輕捕手，劉時豪給予了極高的評價與祝福：「他們都是很好的捕手，場上狀況千變萬化，只要累積足夠的經驗，以後一定會比我更好。」他表示，若遇到年輕選手未曾歷經的狀況，他會適時交流，將自己多年在競技場上的經驗轉化為成長的養分。

關鍵字： 台鋼雄鷹王柏融劉時豪主場開幕MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

費爾柴德妻Hanna愛上台灣！讚球迷好熱情　驚呼：美國人一定要來體驗

費爾柴德妻Hanna愛上台灣！讚球迷好熱情　驚呼：美國人一定要來體驗

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

房仲施暴者照片已發各球團、各球場！蔡其昌：沒有任何容忍空間

房仲施暴者照片已發各球團、各球場！蔡其昌：沒有任何容忍空間

澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！不滿2局因雨中途喊停、攤手怨裁判引議

澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！不滿2局因雨中途喊停、攤手怨裁判引議

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

【食安又出包】高雄再爆「臭酸春捲」！　貼文者怒：賺這錢不行

熱門新聞

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

費爾柴德妻Hanna愛上台灣！讚球迷好熱情　驚呼：美國人一定要來體驗

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1控教練團全面失能　中華女足求換帥

2洲際球場爆觀賽衝突！

3費仔妻愛上台灣這點：美國人一定要來

4大谷、山本上班路吸睛！山本明先發

5股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白

最新新聞

1大腿拉傷！「左手重砲」退亞錦賽

2久違看大王單場雙響　劉時豪內心激動

3林志傑最後一舞盼自己不要哭太慘

4不滿裁判雨中暫停時機　艾速特火大

5林哲瑄讚江坤宇判斷能力　阿坤解密

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

張凌赫女粉擋車喊：我有病　工作室怒發聲明

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

信唱〈死了都要愛〉高音失誤　粉絲喊「屁股夾緊!」笑場

【驚嚇國3】駕駛恍神！失控甩尾180度擦撞無辜白車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366