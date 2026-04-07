久違看老戰友王柏融單場雙響　劉時豪說內心其實非常激動

▲台鋼雄鷹劉時豪。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹歷經開賽6場客場賽事後，昨天終於回到溫暖的澄清湖舉辦主場開幕戰，看板球星王柏融單場轟出雙響砲，率隊以7比4奪勝並獲選MVP，賽後登上MVP獎台也特別邀請昔日樂天老戰友、亦是本季台鋼新隊友劉時豪登台同樂，看到王柏融找回昔日「中職最強打者」丰采，劉時豪說心裡其實很激動。

6日台鋼雄鷹的主場開幕戰中，看板球星王柏融單場轟出雙響砲，率隊奪勝並獲選MVP，當時劉時豪也拿了兩罐水，潑水為他慶祝，潑完水逃走，最後還卻被副領隊以及王柏融「抓回來」邀請登上MVP舞台同樂。

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談到相隔7年再度看到王柏融雙響，劉時豪表示，雖然當下專注於比賽，並未細想過去的點滴，但內心確實非常激動，「當下的心情就是替他（王柏融）開心。」劉時豪說道，「我是不知道他等了多久，但不管是誰，只要看到隊友能有這樣的表現，那種替他開心的感覺是一樣的。」

▲台鋼雄鷹劉時豪賽後潑水幫王柏融慶祝。（圖／台鋼雄鷹提供）

35歲的劉時豪去年在味全面臨出賽機會大幅減少及傷勢考驗，季後透過經紀人牽線加入台鋼雄鷹，而面對職業生涯的後半段，劉時豪展現出極為務實的人生觀。

「我不知道我能打到什麼時候。」劉時豪坦言，每位球員都希望職業生涯能長久，但他更傾向於專注當下，「我不知道盡頭在哪裡，那我就努力在到盡頭之前，把要完成的事情慢慢做好。」他強調，既然現在台鋼給予他延續球員生涯的機會，他的身分就是「把自己準備好」，在能力範圍內盡力達成每一項任務。

來到台鋼這支充滿朝氣的年輕球隊，劉時豪不僅是引導投手的核心，也成為年輕捕手群觀察的對象，他表示，自己目前也在與球隊教練學習新的技術與資訊，而非僅以資深前輩自居。

對於隊上的年輕捕手，劉時豪給予了極高的評價與祝福：「他們都是很好的捕手，場上狀況千變萬化，只要累積足夠的經驗，以後一定會比我更好。」他表示，若遇到年輕選手未曾歷經的狀況，他會適時交流，將自己多年在競技場上的經驗轉化為成長的養分。