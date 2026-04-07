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林志傑點讚林哲瑄魅力　本周迎最後一舞盼自己不要哭太慘

記者楊舒帆／新北報導

富邦勇士「野獸」林志傑將於本週末（11、12日）在台北小巨蛋迎來生涯「最後一舞」，隨著引退時刻逼近，他坦言心情逐漸出現變化，「一開始決定退休時沒有太多想法，但越接近會想起很多回憶，心情也變得比較複雜。」

▲林志傑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林志傑。（圖／記者楊舒帆攝）

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7日新莊球場，富邦悍將原訂邀請林志傑擔任開球嘉賓，但因雨延賽，讓他引退前最後一次開球機會也隨之取消。儘管未能登上投手丘，他仍到場與球員互動，並分享原本為開球設定的目標。

林志傑透露，這是他第三度受邀到新莊開球，前兩次表現都不理想，「都挖地瓜」，因此這次特別希望能把球順利投進捕手手套。他表示，過去其實都有先練習，但一站上場就會感到身體變得僵硬，「本來覺得第三次應該會更好一點」，無奈天公不作美。

談到前一天剛完成引退儀式的「悍將遊俠」林哲瑄，林志傑給予高度肯定，認為他的外野守備能力出色，「很多看起來會是安打的球，他都能沒收」，是一位很有魅力的球員。他也表示，平時會關注悍將，希望球隊持續拿下勝利。

本周將迎來生涯最後一舞，林志傑強調，現階段仍以幫助球隊為優先，「不要想太多，幫助球隊贏球最重要，也希望在場上回饋球迷。」至於是否會像記者會談到家人時一樣落淚，他則表示要看現場氛圍，「有時候情緒沒辦法控制，如果被觸動到，可能也壓不住。」但仍希望自己能好好享受最後兩場比賽，「不要哭得太慘。」

對於上場時間安排，林志傑也直言不會特別要求，「不會因為是引退賽就一定要打很多時間，還是以球隊戰績為主，希望能幫助球隊打進季後賽。」

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