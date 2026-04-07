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澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！不滿2局因雨中途喊停、攤手怨裁判引議

▲▼ 艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中職7日原有3場賽事同時開打，不過受到鋒面來襲、全台有雨影響，新莊、天母兩場賽事都宣布延賽，僅有澄清湖球場台鋼雄鷹主場交手統一獅的賽事準時開打，然而比賽進行到2局上時，因為現場雨勢過大，裁判喊停比賽，此舉卻疑似讓正在投球的台鋼先發艾速特不滿，一直頻頻對著裁判抱怨，比賽從19點暫停到19點35分重新開打。

台鋼今繼續在主場迎戰統一，此役鷹隊推出艾速特先發，獅隊則派出布雷克，開賽前高雄就斷斷續續出現雨勢，比賽行道2局上半，在兩人出局，一二壘有人的情況下，艾速特面對獅隊林祖傑投到2好2壞時，現場雨勢突然又大了起來，裁判此時突然就宣布把比賽暫停。

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然而此舉似乎引發艾速特不滿，第一時間他有點不情願比賽就此暫停，場務人員也上前安撫，不過艾速特還是相當不滿，手套一揚轉身離開球場，但一邊退場他嘴裡還是狂唸，還數度轉身對著裁判的方向攤手抱怨。

比賽在19點35分重新恢復，艾速特繼續對決林祖傑，但纏鬥許久後，還是讓對方選到四壞球保送上壘，接下來陳聖平敲出內野滾地球，三壘手吳念庭第一時間擋下球，球卻卡在手套中拿不出來，獅隊李丞齡趁機跑回本壘為球隊拿下破蛋分，不過原本二壘上的陳重羽原想趁勢也回本壘，最後卻遭夾賽在本三之間成為第三個出局數，不過獅隊靠著鷹隊失誤取得1比0領先。

關鍵字： 中職雨戰台鋼雄鷹統一獅艾速特

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