林哲瑄讚江坤宇判斷能力　阿坤揭守備祕訣不是天賦

▲江坤宇 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將外野手林哲瑄即將引退，回顧職業生涯時曾分享外野守備關鍵，在於「瞬間判斷」與「起步」，並點名中信兄弟游擊手江坤宇在「解讀揮棒」方面表現出色。對此，江坤宇也分享自身經驗，坦言這項能力並非天賦，而是透過長時間觀察與訓練累積而來。

江坤宇表示，自己早在學生時期觀看比賽時，就會觀察林哲瑄在場上的守備判斷，「哲瑄學長本來就是守備判斷很好的人，那時候看他守備就有特別注意這一點。」進入職棒後，透過與學長、教練討論，加上在訓練中刻意去強化觀察與反應，逐漸培養出對打者揮棒的判讀能力。

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他認為，「解讀揮棒」確實可以透過後天訓練提升，「要去了解打者的一些特性，再搭配經驗累積，判斷就會慢慢進步。」不過江坤宇也坦言，這樣的判斷並非每次都準確，「有時候還是會miss，因為棒球本來就沒有一定。」因此關鍵仍在於透過持續累積，提高成功機率。

談到這項能力的養成，江坤宇指出，高中時期並未特別接觸這類觀念，反而是在進入職棒後，透過學長經驗傳承與教練指導逐步建立，「像在場上會跟岳東華互相討論，透過交流再加上練習，讓判斷更準確。」

他也提到，守備判斷並非單一因素，而是多面向資訊整合的結果，包括配球、打者特性等，「很多東西會組合在一起，去判斷哪一種成功機率比較高，但也沒有一定答案。」

實際比賽中，江坤宇也曾在關鍵時刻展現判斷能力。他提到，6日面對張洺瑀的打席，當時站位本就稍微往二壘方向靠近，加上第一時間啟動到位，才能順利攔下來球。

至於國際賽環境，他認為難度更高，「需要搭配情蒐資料，也要和學長、教練討論，每個人的感受不同，最後還是要自己判斷。」