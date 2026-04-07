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廖任磊滿壘解危奪勝投　南珉貞比大愛心被學弟虧笑回：心臟還在飆

▲▼中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-廖任磊。（圖／記者黃克翔攝）

▲廖任磊。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日為林哲瑄舉辦引退儀式，最終與中信兄弟激戰至延長賽才分出勝負。延長10局上，廖任磊在滿壘危機中成功守住不失分，為球隊保留勝機，最終也拿下睽違已久的勝投。

廖任磊坦言，對上一次拿勝投已經沒有太多印象。他表示，比賽中就是專注在自己的任務上，「大家也會互相鼓勵，用肢體語言去帶動士氣。不管是什麼比賽，都是例行賽的一場，都是全力去拚。」不過他也提到，這場比賽對球隊有特別意義，「昨天是哲瑄學長的重要日子，那一局結束後，我有跟他說『我有撐住了，我們還有機會。』」

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談到10局上滿壘危機，廖任磊透露當下並不會去注意球速，「有點像突然煞車的感覺，心臟很熱。」雖然一度無人出局滿壘，但他先讓陳俊秀擊出一壘方向滾地球，靠著范國宸策動「3-2-3」雙殺化解壓力。

他回憶當下情況表示，看到范國宸接球較深，自己也提醒趕快做好該做的事。雙殺形成後士氣大振，但他也立刻提醒自己還有一個打者，「國宸也過來說兩出局，這樣互相提醒很重要，讓自己更安心。」隨後再三振曾頌恩，成功守住該局。

滿壘時投手教練許銘傑也曾上場提醒，認為他面對岳東華時稍微綁手綁腳，「教練跟我說，和捕手有共識的球路就大膽去投。」

有趣的是，廖任磊7日賽前也提到場邊插曲。身為Fubon Angels成員南珉貞的粉絲，他在關鍵三振後，看到對方在應援舞台上比出大愛心，「剛好轉頭看到，我有小比一下。」他也笑說，賽後還被二軍學弟提醒「你三振的時候她有跳起來」，讓他直呼先別說，「我心臟還在飆，先讓我休息一下。」

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