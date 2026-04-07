平野惠一47歲生日全隊搞笑慶生　親魚頭蛋糕秒變臉喊「好吃」

▲中信兄弟新莊客場為總教練平野惠一慶生。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟近期吞下4連敗，原訂今日交手富邦悍將力拚止敗，不料賽前因雨延賽。比賽取消後，球隊仍替總教練平野惠一慶生，迎來他47歲生日。

平野惠一透露，當天收到不少祝福與禮物，球團也準備蛋糕替他慶生，「能被這樣祝福真的覺得很幸福。」不過談到生日心情，他坦言隨著年紀增長，已不會特別期待，「到了這個年紀，其實不會特別覺得生日有多開心。」

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他進一步表示，長年投入棒球工作，生活作息幾乎固定，無論訓練或比賽節奏都相當規律，「每天該做什麼幾乎都安排好了，所以今天對我來說，也就是和平常一樣的一天。」

平野也提到，日本4月通常是離別與相遇的季節，並沒有特別盛大慶生的習慣，因此過去對生日並沒有留下太多深刻回憶，「反而多半是我幫別人慶生。」

儘管如此，兄弟全隊仍精心安排橋段替他慶祝，全員還特別用中文溝通流程，由張仁瑋帶頭奏樂、全隊齊唱生日快樂歌。平野惠一一開始還不改幽默本性，上演「假哭」橋段，用毛巾摀臉擦眼淚逗笑全場。

隨著蛋糕進場，呂彥青還噴出泡沫炒熱氣氛，而翻譯樂樂準備的「魚頭造型」巧克力蛋糕更讓平野當場瞪大眼睛。李振昌還在一旁起鬨要他「咬魚頭」，平野也順勢親了一口，隨後露出嫌棄表情，但馬上用中文補一句「好吃」，逗得全場笑聲不斷，氣氛相當歡樂。

雖然沒有特別安排慶祝行程，但他直言這一天仍顯得特別，「今天真的不一樣，很感謝球隊幫我慶生。」他也坦言，原本心中最理想的生日，是能夠如期出賽並贏球，「如果能把勝利送給球迷，那才是最開心的一天。」