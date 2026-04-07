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爭議好球帶引爆討論！平野惠一直言導入電子好球帶是「必然趨勢」

▲平野惠一。（圖／記者楊舒帆攝）

▲平野惠一。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導 

中信兄弟6日交手富邦悍將，關鍵10局上兄弟總教練平野惠一曾上前與主審尤志欽爭論好球帶，也讓電子好球帶議題再度引發討論。對此，平野惠一表示，自己並非站在贊成或反對立場，但認為順應時代潮流，未來中職導入電子好球帶是必然趨勢。

兄弟與悍將激戰至延長賽10局上，悍將換上廖任磊登板，王政順敲安、岳東華保送後，陳俊秀擊出雙殺打，形成兩出局三壘有人局面，曾頌恩面對外角球遭三振。當下判決引發爭議，平野惠一走上場與主審溝通。

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談到前一戰抗議行動，平野惠一表示，球隊平時就強調選手要做好選球，「壞球不要打」是教練團一再提醒的重點，選手也相當專注執行。在這樣的情況下，難免會出現邊緣球判決，但若累積過多爭議判決，球隊與選手難免產生不滿情緒，「身為總教練，就必須代表球隊出面反映。」

對於電子好球帶（ABS）議題，平野惠一指出，現在已經有影像輔助判決（重播輔助），讓出局與安全的判決比過去更公平、也更精準。他認為未來棒球環境與過去不同，「之後一定會導入ABS。」

他也提到，裁判本身擁有判決權力，每一球的判決對比賽影響都很大，球隊當然會遵守規則，但球員都是全力以赴比賽，因此也希望判決能朝更精準的方向前進。

針對是否支持導入ABS，平野惠一強調，這並非支持或反對的問題，而是時代趨勢，「一定會導入。」他表示，一場比賽可能多達7球左右的好球判壞球、壞球判好球的情況，雖然理解裁判也全力執法，但在球員同樣拚盡全力的情況下，若有一套能讓所有人更能接受的機制，「或許ABS會是答案。」

至於未來若導入ABS，採用挑戰制或全面電子判定，平野惠一則表示沒有特別立場，「規則怎麼訂就怎麼遵守」，但重申無論形式如何，電子好球帶的導入已是必然趨勢。

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