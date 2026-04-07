台鋼牛棚4戰3場失分！年輕投手「心態差、易怯場」洪一中：運動沒這麼容易

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者王真魚攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹近期面臨牛棚穩定度的嚴峻考驗，近4場賽事牛棚3場比都出現掉分紀錄，其中年輕投手韋宏亮連續兩場出賽失分。讓總教練洪一中語重心長地指出，年輕球員若想在一軍站穩腳步，心態上的自我要求與對技術細節的渴望，才是真正的分水嶺。

台鋼雄鷹近期賽事在後半段頻頻遭遇挑戰，牛棚投手群未能有效阻斷對手反撲，尤其在面對高壓力的戰況時，包含韋宏亮在內的年輕戰力明顯出現控球不穩的情形。

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7日賽前談到牛棚狀況，洪總直言，「質都不錯，但是心態很差，容易怯場，所以很難穩定的輸出他的戰力。一下子好，一下子壞，你不知道他什麼時候要好，你也不知道他什麼時候壞。 一下子正常，一下子又突然變這樣，很難掌握。」

針對外界常將年輕投手失常歸因於「比賽張力」，洪一中卻提出了不同的觀察，他以跆拳道段位為喻，強調這本質上其實還是「技術」。

「這不單是張力的問題，而是你面對的是更高層級的對手，就像跆拳道一段去挑戰二段、三段，實力差距是現實的。」他認為，有些資質步錯的年輕投手可能在二軍可以游刃有餘，但進入一軍後，對手更強，若自身的技術停留原處甚至退步，自然難以應付。

此外洪總也提醒年輕投手不應過度迷信球速，他觀察到部分投手在球速下降時，會因急於「催球速」而導致用力過猛，進而造成控球走樣。

「球速並非唯一優勢，若沒有達到極致的速度，變化球的控制力才是重點。」洪一中分析，若變化球無法投進好球帶，單純140幾公里的直球對一軍打者而言威脅有限，容易被提早設定並攻擊，所以他強調：「球的速度不是問題，變化球能夠投好才是關鍵。」

而洪總坦言部分年輕選手對於「技術提升的動力」仍有進步空間，他分析台日兩職棒訓練文化的差異，提到台灣球員在自主訓練的積極度上較為被動，往往滿足於現有的基本能力。

「潛力的開發需要球員主動表現出來。」洪一中觀察到，許多年輕投手具備不錯的素質，但在心態上容易起伏，導致戰力輸出不穩定。他語重心長地表示，球員必須有意識地「換個腦袋」，建立職業球員應有的自律與進取心，否則當發現實力不足時再想努力，往往已錯過黃金時期，「運動真的沒有這麼容易！」