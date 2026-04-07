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NMIXX開球助陣！李政厚好暖心送外套　巨人低潮未解吞4連敗

▲韓國人氣女團NMIXX、李政厚。（圖／MLB官方IG）

▲韓國人氣女團NMIXX、李政厚。（圖／MLB官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於舊金山巨人的韓籍球星李政厚台灣時間7日對戰費城費城人一役，恰逢韓國人氣女團NMIXX到場開球、演出助陣，雖然他前3打席表現低迷，但最終仍以1安打與美技守備為自己留下亮點。

賽前，NMIXX現身舊金山的巨人主場進行祝賀表演與開球儀式，其中成員薛侖娥（Sullyoon）擔任開球嘉賓，李政厚以捕手身分接球，氣氛相當熱絡，其餘成員也身穿巨人球衣在一旁美麗應援。

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李政厚此役擔任「第6棒、右外野手」先發出賽，全場4打數1安打，賽後打擊率由0.152小幅上升至0.162，上壘率0.256，長打率0.243，OPS為0.499。

不過比賽前段，李政厚手感依舊低潮，2局下首打席面對先發投手佩恩特（Andrew Painter），擊出左外野飛球出局，即便掌握到失投球路，仍未能擊出強勁擊球。

3局下巨人展開攻勢，阿達梅斯（Willy Adames）二壘安打、阿拉耶茲（Luis Arraez）安打串聯，加上查普曼（Matt Chapman）2分打點安打與拉莫斯（Elliot Ramos）追加安打，幫助球隊取得3比0領先。

不過李政厚在1出局一壘有人情況下上場，再度於球數優勢下擊出二壘方向滾地球形成雙殺，錯失擴大領先機會。5局下第3打席，他面對內角伸卡球擊出游擊滾地球出局，連續3打席未能敲安。

戰局在7局上出現轉折，巨人單局失4分遭到逆轉，李政厚於8局下的第4打席終於突破低潮，面對凱勒（Brad Keller）時速96.2英里（約154.8公里）的四縫線速球，穿越游擊與二壘之間形成安打。

9局上守備時，李政厚也展現價值，1出局無人上壘情況下，史托特（Bryson Stott）擊出右外野深遠飛球，他一路追至警戒區並與外野牆碰撞後成功接殺，完成精彩守備。

儘管個人最後出現安打與美技守備，但巨人在9局下無力追分，以4比6吞敗，苦吞4連敗，目前以3勝8敗持續在國聯西區墊底。

值得一提的是，李政厚與NMIXX的可愛互動不僅止於開球，他在賽前送給成員們每人一件Hello Kitty舊金山巨人外套，現場氣氛相當熱絡。

另外，巨人助理打擊教練伯納德（Oscar Bernard）透露，其女兒是NMIXX粉絲，因此他特別錄製影片，NMIXX成員也在影片中親自向她打招呼。此外，李政厚也拿到成員們在棒球上的簽名，並表示將轉交給伯納德教練。

關鍵字： K-popNMIXX薛侖娥李政厚MLB舊金山巨人

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