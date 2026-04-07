王柏融久違雙響砲　「日本父親」岩本賢一看轉播直呼厲害、特別南下相見

▲王柏融(右)與日本職棒北海道日本火腿鬥士球團統轄本部副本部長兼國際部長岩本賢一。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹6日於高雄澄清湖棒球場迎來本季主場開幕戰，全場湧入16,706名球迷共襄盛舉，看板球星「大王」王柏融不負眾望，以單場雙響砲、5分打點的瘋狂表現，宣告強者正式歸來，終場帶領台鋼雄鷹以7比4擊退統一獅，而過去跟他交情相當好、被他形容是「日本的父親」的火腿鬥士球團統轄本部副本部長兼國際部長岩本賢一剛好昨天人也在台灣，看到大王火燙表現也直呼「厲害」。

王柏融昨日在澄清湖球場展現強大的長打火力，前兩個打席接連敲出全壘打，點燃全場球迷熱情，這不僅是他自旅日回歸後的重要表現，更是他睽違2885天後，再次於中華職棒賽場演出單場雙響砲紀錄。王柏融昨日總計灌進5分打點，成為球隊贏球的頭號功臣，並毫無懸念地獲選為單場最有價值球員。

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曾被王柏融形容是「日本的父親」，在王柏融返台加盟台鋼雄鷹記者會上，也親自來台獻花，兩人在記者會上都流下男兒淚，日本職棒北海道日本火腿鬥士球團統轄本部副本部長兼國際部長岩本賢一再次來到台灣，昨天雖然人在北部，仍發揮「爸爸之力」，在高雄澄清湖球場迎接主場開幕戰的王柏融，單場雙響砲、5打點，獲選單場MVP，讓岩本部長直呼厲害（すごい），「昨天在新莊，看到你打全壘打，旁邊的人說已經是第二支了！」

今天岩本部長特地南下來到高雄，與王柏融再次於台灣相見，他也觀察到王柏融本季感覺有所不同，王柏融則分享自身改變，兩人關心彼此近況，岩本部長就像過去一樣，給予滿滿祝福與鼓勵。