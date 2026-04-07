兄弟5月大巨蛋主場票價曝光　神秘KPOP天王睽違12年來台　

▲中信兄弟主題日。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟年度「K歌主題日」全面升級，正式轉型為全新品牌《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》，將於5月22日至24日在臺北大巨蛋盛大登場。球團主打結合棒球與音樂的沉浸式體驗，不僅卡司全面升級，更預告將有一位睽違12年來台的國際級K-POP天王壓軸登場，掀起球迷與歌迷高度期待。

回顧近年活動，中信兄弟自2024年邀請泫雅、2025年由ITZY與SUPER JUNIOR-D&E接力演出後，今年首度將「CHANNEL B」打造為獨立品牌，盼透過更完整的企劃與體驗，吸引更多不同族群進場，感受棒球與音樂融合的魅力。

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音樂祭首日（5月22日）由韓國嘻哈歌手Jay Park打造的新生代男團「LNGSHOT」領銜開唱，該團今年1月出道即引發關注，將為活動揭開序幕。次日（5月23日）由新世代女團「KiiiKiii」接棒，並由神秘「國際級SOLO男歌手」壓軸登場，成為最大看點。最終日（5月24日）則由鐵肺歌后Ailee與人氣男團RIIZE登台，為三天音樂祭畫下句點。

除了韓星卡司，三天也安排華語歌手接力演出，包括5月22日由派偉俊（Patrick Brasca）登場，5月23日由香港創作歌手Tyson Yoshi接棒，5月24日則由人氣樂團icyball冰球樂團演出，打造多元音樂舞台。

球團也推出多項觀賽福利，購買指定區域門票的球迷可獲得主題Tee與燈控手環，5月23日加碼贈送KiiiKiii個人自拍小卡，並有機會抽中藝人簽名小球與簽名商品；購買三日套票者，更有機會獲得全體藝人簽名球衣。門票將於4月9日開放會員預購，4月13日全面開賣，球團邀請球迷把握機會，共同參與年度最具話題的棒球音樂盛典。



中信兄弟大巨蛋龍角散草本喉糖《CHANNEL B 棒球音樂祭》門票將於4月9日（四）12:00起依會員資格序位開放預購，並於4月13日（一）12:30全面開賣。本次音樂祭主題日票價：凱旋象前席A與進擊應援席週五為2,500元，週六日為3,600元；凱旋象前席B週五2,200元，週六日3,300元；內野其餘席位週五介於800至1,400元，週六日則為1,000至2,600元。若想參與平日大巨蛋賽事（6/2-6/3），內野票價則更為親民，凱旋象前席A及進擊應援席僅需1,000元，一般席位均一價700元，外野全區則為500元。購票請洽「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」或全台「7-11 ibon售票機台」，球迷朋友務必把握機會進場，共同感受年度最強棒球音樂盛典。

▲▼中信兄弟大巨蛋主場票價。（圖／中信兄弟提供）