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華麗登場成話題卻喊卡！後藤光尊認「沒招了」：新庄剛志不能比

▲▼富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／新北報導

新莊悍將主場開季話題之一就是總教練後藤光尊的「華麗出場」，不過他8日賽前坦言點子已經「用完了」，也直言無意模仿火腿監督新庄剛志的風格，「他是藝人，那是不同等級」，強調自己仍會專注在球隊與比賽本身。

新莊棒球場本季已進行3場賽事，主場開幕戰由啦啦隊Fubon Angels列隊，在煙火特效中華麗登場，後兩戰則回歸正常介紹流程。不過總教練後藤光尊的出場方式仍別出心裁，4月5日由葉子霆、張洺瑀、林澤彬、辛元旭列隊迎接，6日則由林哲瑄雙手交叉站在一旁，後藤光尊也穿上引退紀念T恤，呼應主題日安排。

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談到球隊氣氛，後藤光尊表示，一軍目前的氛圍與去年在二軍時相似，「大家展現出想要競爭、想要對抗的感覺，一、二軍都是這樣的氛圍。」他認為球隊在場上逐漸展現拚戰態度，好的部分也會持續延續。

至於連兩天不同形式的出場橋段，他笑說是自己構想，但開季至今「已經沒有什麼梗了」，隨著球季進入正常節奏，也不會再特別設計太多花樣。

後藤光尊進一步解釋，當初會安排這樣的出場方式，是因為賽前會介紹總教練，如果能與前一場表現突出的球員一起出現，是另一種呈現方式。雖然採用華麗出場，也體驗過MVP舞台跳舞，他也再次強調，「就是為了就是球隊、球隊為了球隊去做這件事而已啦！不能拿來跟新庄比，因為那是完全不同等級的。」

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