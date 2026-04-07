女足18國腳怒控教練失能　運動部出手介入：已要求足協

▲中華女足。（圖／足協提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華女足「18位國腳聯名陳情」風波持續延燒，在球員公開怒控教練團失能、要求撤換泰籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）後，繼中華民國足球協會表態啟動調查，運動部也正式回應，要求協會「即刻改善」，並強調球員安全與國家隊穩定為最高原則。整起事件已從球員與教練團衝突，升高為中央層級介入的體制檢討。

運動部指出，針對國家女子足球代表隊球員反映教練團運作及管理制度爭議，已要求足協立即啟動具體改善措施，顯示官方對此事件高度重視。對於目前已成立的專案調查小組，運動部進一步要求，在調查期間須以「保障球員安全」及「維持國家隊穩定運作」為最高原則，避免影響球員備戰與後續賽事表現。

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在外界最關注的總教練去留問題上，運動部態度相對審慎，並未直接支持「立即撤換」，而是要求足協依專業評估與程序正義，在調查完成後儘速做出明確決策並對外說明，以回應球員與社會期待。此舉也呈現出官方立場，傾向透過制度程序處理爭議，而非立即進行人事更動。

此外，運動部強調，後續將持續督導足協針對選訓機制、訓練科學化及決策透明化提出具體改革時程與作法，確保國家隊運作回歸專業軌道，並保障球員權益。

回顧整起事件，中華女足18名國腳聯名陳情，直指教練團在亞洲盃備戰期間「全面失能」，包含訓練缺乏科學依據導致嚴重傷勢、戰術需由球員自行建立、決策與選才機制不透明等問題，引發體壇震撼。隨後中華民國足球協會宣布成立調查小組，並將教練團調整列為優先事項，但強調須待30天內完成調查後再做決定。