「費仔歐告」6000隻恐秒殺！蔡其昌苦笑怕被罵　預告還會出新衣

▲歐告聯名商品限量6000隻開賣，蔡其昌笑稱「怕被罵搶不到」。（圖／記者周宸亘攝）



記者王真魚／台北報導

中華職棒吉祥物「歐告」人氣持續飆升，隨著經典賽話題延燒，在費爾柴德妻子Hanna Fairchild帶動下掀起搶購熱潮。聯盟今（7）日宣布推出與Stuart Fairchild聯名的「費仔歐告」商品，不過此次限量僅6000隻，會長蔡其昌也忍不住苦笑直呼：「你們是想害我被罵嗎？」

聯盟表示，「費仔X歐告」將於明（8）日中午12點在CPBL網路商城開賣，商品包含布偶與鑰匙圈，分為主、客場版本，總量6000隻。此次歐告換上特製Fairchild 17號中華隊球衣，象徵2026 TEAM TAIWAN的鬥志與榮耀，被視為場邊最強應援夥伴。

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由於歐告先前推出即掀起搶購潮，此次數量再度限量，引發球迷關注。蔡其昌受訪時笑說，6000隻恐怕仍難是供不應求，「大家都知道之前做了7萬多隻還是不夠，現在只賣6000隻，你們是想害我被罵嗎？」

他也坦言，目前生產端確實面臨挑戰，「實在是廠商做不出來」，聯盟同仁正積極尋找東南亞其他製造工廠，希望能承接訂單、加快產能。

蔡其昌透露，第一代歐告布偶至今已生產超過7萬隻，但仍供不應求，持續趕工中。他也擔心球迷預購後需長時間等待，「先收了錢要等半年甚至一年，我覺得很不好意思」，因此已要求團隊加緊腳步，尋找更多合作廠商。

除了數量問題，歐告周邊商品持續擴展。蔡其昌笑說，現在球迷不只想擁有歐告，「還會要求牠不能只有一件衣服」，現場球迷也紛紛點頭。

他透露，已與聯盟商品部門討論，規劃在今年明星賽推出歐告新服裝，「讓歐告可以換衣服，不要每次都只有一件」，相關商品已開始準備。

最後他以「歐告爸爸」自稱，感謝球迷支持，「你們支持的歐告，都會轉換成棒球需要的經費」，盼將收益回饋基層與整體環境，讓台灣棒球持續發展。

▲費爾柴德老婆加持，歐告爆紅。（圖／記者周宸亘攝）