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台籃冠軍內戰！國王、領航猿BCL狹路相逢　4/14天母點燃戰火

▲PLG冠軍桃園璞園領航猿與TPBL冠軍新北國王即將於BCL賽事正面對決。（圖／新北國王提供）

▲PLG冠軍桃園璞園領航猿與TPBL冠軍新北國王即將於BCL賽事正面對決。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王與桃園璞園領航猿今年再度攜手征戰「BCL 亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽」（BCL Asia-East），本次賽事以 「Champ of Champs」為口號，象徵台灣兩職籃聯盟冠軍隊伍，將首次在國際舞台對決。兩隊門票將於4月7日中午 12:00全面開售，號召球迷進場守護主場。

「Champ of Champs」身為上屆台灣兩職業聯盟的王者，新北國王與桃園璞園領航猿在BCL的碰撞，是國內球迷難得一見的夢幻對戰組合，將台灣職籃的內部競爭帶上國際，創造前所未有的話題性與張力。

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新北國王與桃園璞園領航猿近年不僅在各自聯賽表現優異，更雙雙在東超（EASL）中打出佳績。本次出戰BCL，兩隊除了要在台灣球迷面前上演精彩的「冠軍內戰」，更將聯手對抗來自東亞的各路列強，共同守護台灣主場、力爭BCL正賽門票，為台灣籃球贏得最高亞洲榮譽。

本次賽程將於4月14日至4月21日移師臺北市立大學天母校區體育館開打，隨後於 4月26日回歸新莊體育館進行。其中，萬眾矚目的兩隊「冠軍對決」將於4月14日及4月26日登場，賽事將同步於FIBA Basketball YouTube頻道進行全程英文直播。邀請球迷踴躍進場，成為球隊最強的後盾。
 

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