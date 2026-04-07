蔡其昌談亞太僵局：別讓統一獅變流浪貓　籲市府一起把餅做大

▲▼費爾柴德老婆出席活動-蔡其昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者王真魚／台北報導

台南亞太棒球場近期因攤販營運問題引發討論，蔡其昌受訪時直言，問題關鍵並不在攤販本身，「攤販只是引爆點」，真正的原因在於整體營運方向無法達成共識，他也期待台南市府、統一獅球團能一同把餅做大，不要淪成「三輸局面」。

關鍵在沒OT 溝通出問題

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蔡其昌表示，「沒有OT其實我覺得是原因」，他進一步解釋，高雄雖然同樣沒有OT，但市府與球團之間有良好溝通與默契，「他們是共同決定」，反觀台南，「從一開始要用什麼方式，雙方就變來變去、改來改去」，導致問題浮現。

他也透露，自己曾向台南市長黃偉哲建議，長期來看OT才是最佳解方，「你OT完之後，統一（獅）就要認真來經營這個球場」，無論在軟體服務或在地特色經營，都能更完整發揮，「那種在地連結會更加展現」。

蔡其昌指出，目前亞太球場採「日租」模式，正是問題核心之一，「你租裡面，可是攤位數、服務球迷餐飲的能量明顯不足」，單靠場內設施「完全無法應付」。他舉例，像台中洲際球場或過去台南舊球場，因採OT模式，球團能規劃場內外空間，透過市集與在地特色餐飲，打造完整觀賽體驗。

抽成卡關難解 蔡其昌拋「合股經營」

談到雙方協商困難，他坦言，過去一年已多次協助溝通，但始終卡在權利金比例等問題，「抽幾趴、怎麼分」難以達成共識。他強調，前提一定是「合法」，其次則是「創造三贏」，也就是市府、球團與球迷都能受益。

他舉例指出，若市府抽成比例過高，例如25%，球團可能認為獲利空間有限而卻步；但若市府對營運前景高度看好，與其堅持抽成，不如改採合資合作方式，「既然看好，就一起做」，由雙方共同承擔與共享成果。

「如果你要抽25%，統一覺得不好賺就不會做；那你又很看好，為什麼不乾脆合股？」蔡其昌以民間合作模式舉例，認為關鍵在於把市場做大，而不是只糾結於分配比例。

他強調，「餅做大才有得分」，只要服務做好、吸引球迷進場消費，自然能創造收益，「你們互相沒有合作，那餅很小，統一沒有好處，市政府也沒有好處，球迷又整天罵，那就是三輸。」

已與黃偉哲溝通 盼回到三贏把餅做大

蔡其昌過去已多次向市府與球團表達相同想法，近期因攤販事件再度浮上檯面，「我只是把長期的想法再講一遍」，仍希望各方能回到合作基礎，避免走向「三輸」局面。

他也透露，針對此次亞太球場爭議，當時人雖然在日本，但第一時間已與黃偉哲聯繫溝通，「他看到相關發文後很快回覆我，跟我說看法是一致的」，雙方進一步透過電話交換意見，對部分方向已有共識。

他表示，可以理解市府在法規與程序上的考量，但關鍵仍在於溝通不足，「台南市政府跟球團其實可以多多互動、多多聯繫，很多誤解或不必要的事情，其實都可以避免。」他指出，市府目前希望透過公開招標方式銜接營運，並因賽程在即而加快截標時程，但也建議可適度延長時間，避免外界產生過多揣測。

蔡其昌依舊老話一句，目前問題根源仍在OT案未能達成共識，導致球團僅能使用場內空間，外部規劃受限，「等於房東跟房客之間沒有談好」，若能透過良好溝通，不僅能改善觀賽環境，也有助於帶動更多投資與效益。

「球迷是職業棒球發展的根本。」蔡其昌表示，在地職棒發展良好，對城市形象與經濟都有正面幫助，「其實是雙贏、甚至三贏。」他也透露，黃偉哲對相關建議表達認同，將再由市府內部討論可行方案，「我們期待能找到一個合法、又能照顧球隊與球迷的做法，把整個餅做大。」





▲黃偉哲針對亞太棒球場爭議，日前首度發聲致歉。（圖／台南市政府提供）

▲總教練林岳平日前也透過媒體向「各方大人」喊話，希望統一獅選手們有個家，能夠「拿下」亞太主球場 。（圖／記者王真魚攝）