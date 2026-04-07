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31年首見雙殺守備play！　皇家投手笑：內野手後面還有內野手

▲小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於堪薩斯市皇家的內野群，在台灣時間7日作客克里夫蘭守護者之戰中，完成一記極為罕見的「5-6-4-3」雙殺守備，這也是大聯盟自1995年以來首度出現此類型守備。

皇家今日以4比2擊敗守護者，其中4局下的一次守備美技，成為全場焦點，當時守護者一壘跑者為曼薩多（Kyle Manzardo），打者霍斯金斯（Rhys Hoskins）擊出一記低平飛球，三壘手賈西亞（Maikel Garcia）撲接後未能完全掌握，球從手套中彈出。

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所幸游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）即時補位，迅速處理後將球傳向二壘，交給二壘手英迪亞（Jonathan India），英迪亞再轉傳一壘，由帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）完成接球，形成罕見的「5-6-4-3」雙殺守備，宛如教科書般「繞內野一圈」的精彩配合。

小惠特賽後幽默表示，「對啊，我們賽前有練過這個play，是內野教練阿爾瓜西爾（Jose Alguacil）幫我們設計的。」隨後他自己也忍不住笑出來，坦言這種守備其實不可能事先練習，「你只能靠判斷和反應，而我們剛好做到。」他也補充，「當你打棒球夠久，真的什麼瘋狂的事情都可能發生。」

根據《Elias Sports Bureau》統計，上一次大聯盟出現「5-6-4-3」雙殺，要追溯到1995年8月，當時由舊金山巨人在蒙特婁完成，守備順序為威廉斯（Matt Williams）、克雷頓（Royce Clayton）、湯普森（Robby Thompson）到卡瑞昂（Mark Carreon）。

值得一提的是，本場完成雙殺的皇家內野四人，英迪亞、帕斯昆蒂諾、賈西亞、小惠特，在31年前那次紀錄發生時，甚至都尚未出生。

皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）賽後表示，「我們內野真的都是頂級防守球員，這場比賽再次證明了這點，有他們在我身後投球真的很安心。」他也笑說，「如果內野手後面還有內野手，那就更安心了。」

關鍵字： MLB堪薩斯市皇家守備雙殺

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