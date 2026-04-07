阿巴西繳本土最高效率值、班提爾內外強大威脅力　獲選三月MVP

▲新北中信特攻的阿巴西。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL今日公布三月個人獎項得主。新北中信特攻的阿巴西以本土最高效率值與穩定得分表現榮獲三月MVP；福爾摩沙夢想家的班提爾則以外線火力、禁區威脅及助攻組織影響力，被評選為三月最佳外援。

新北中信特攻主力球員阿巴西於三月共出賽五場，場均繳出21.8分、2.6助攻、4籃板，效率值19為本土球員最高。他的兩分命中率達63.2%，展現高效率的攻擊威力；而自1月17日起，他保持每場得分上雙的穩定火力，是特攻得分端的核心。

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其中在 3 月 21 日對戰高雄全家海神的比賽中，阿巴西率領特攻全隊發揮火力，團隊共投進 17 顆三分球，最終以 118：91 大勝對手。他個人貢獻 22 分 並多次在外線開火帶動節奏，是球隊止敗並重返勝率五成的重要推手。

票選結果方面，阿巴西在媒體票選中拿下7張五分票（共 17 位），球迷票選則獲得522張支持，最終以總得票率27.3% 居各候選人之首，成功當選三月MVP。

福爾摩沙夢想家的洋將班提爾於三月共出賽六場，場均貢獻20.2分、9.7籃板、3助攻、1.7抄截，效率值22.7為全聯盟外援中表現亮眼之一。他在籃下強勢掌控禁區，同時也展現穩健的外線火力能力，成功拉開對手防守空間。

▲福爾摩沙夢想家班提爾獲得三月最佳外援。（圖／TPBL提供）

特別是在3月22日對戰比賽中，班提爾轟下32分的高分表現，不僅奪下當週MVP ，還展現出在禁區內外皆能有效威脅的多面向攻擊。他的到來對夢想家的整體氣氛與進攻流暢性有明顯助益，夢想家甚至在該場突破團隊新高 33 次助攻，顯示球隊進攻節奏提升，而班提爾在此攻勢中亦貢獻不少外線命中與空切配合，是球隊集體成功的關鍵推手之一。

在票選部分，班提爾於媒體票選中拿下9張五分票（共 17 位），球迷票選則獲得690張支持，最終以總得票率28.9%居首，當選三月最佳外援。