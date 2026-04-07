房仲施暴者照片已發各球團、各球場！蔡其昌：沒有任何容忍空間

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

記者王真魚／台北報導

台南亞太棒球場日前發生球場暴力事件，一名49歲蔣姓男子因不滿現場管制措施，當場掌摑20歲工讀生，引發社會譁然。蔡其昌今（7）日受訪強調，聯盟對暴力行為採取「零容忍」態度，除已協助受害者完成驗傷並報案提告外，後續也將透過黑名單與全面通報機制，強化球場安全。

蔡其昌指出，此案已有影像佐證，聯盟立場相當明確，「這種暴力行為沒有任何容忍空間」，除全力配合調查外，也會持續協助受害同仁進行後續法律程序，包括律師與相關法律事務，聯盟都會全力支持。

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他進一步說明，聯盟已建立黑名單機制，並將動手男子的照片提供給各球團及球場工作人員，「只要發現他進場，我們就會請他離開、請他離場，球迷朋友們也可以幫忙協助看。」

聯盟日前重申，球場應是安全且友善的公共空間，未來將持續檢討並強化場內外管理措施，確保第一線人員與球迷的安全。對於任何破壞秩序的行為，將採取最嚴格處置，透過制度與執法雙管齊下，防止類似事件再度發生。

蔡其昌今也再度強調，聯盟會極力維護球場環境，「會把這一部分做得更好！」