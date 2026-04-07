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女球迷控遭性別羞辱！蔡其昌已緊急聯繫球團：追查男子身分

▲中信兄弟主場對上味全龍，洲際球場湧進大量球迷。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟主場對上味全龍，洲際球場湧進大量球迷。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟5日在洲際球場發生觀眾席衝突事件，一名女球迷在社群發文指控，因勸阻前方球迷於「非站立應援區」起立遮擋視線，竟遭對方以「女人閉嘴」、「女人不要跟我講話」等言語羞辱，甚至遭嗆「出來打一架」，事件引發外界關注。對此，中職會長蔡其昌今（7日）回應，表示已緊急聯繫中信兄弟球團展開調查，並主動聯絡該名女球迷，持續釐清事件始末。

蔡其昌指出，聯盟第一時間已與球團聯繫，希望能盡快掌握相關情況，但目前尚未確認該名涉事男子的身分，「現在還沒有人知道這位球迷是誰，球團這邊也還在調查中。」他強調，聯盟沒有公權力，能做的是協助雙方聯繫與了解經過，盡力還原事件全貌。

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針對進度，他表示已與女球迷取得聯繫，並持續追查相關資訊，「目前回報還沒有找到這個人，接下來會進一步努力找到他，把事情始末調查清楚。」

蔡其昌強調，聯盟立場明確，將持續與球團共同維護性別平等與友善的觀賽環境，「棒球場應該是良善、健康的地方，適合全家大小一起進場觀賽，這是聯盟與球團一直努力的方向。」

他也呼籲球迷共同維護觀賽秩序，「希望大家一起努力，讓棒球環境更好，聯盟也會持續檢討並改善觀賽環境，讓所有人都能安心看球。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球衝突性別歧視觀賽安全聯盟調查

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