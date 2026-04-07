場外攤販只是引爆點！蔡其昌出手協調盼三贏：亞太OT才是長解方





▲中職會長蔡其昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者王真魚／台北報導

針對台南亞太棒球村場外攤商營運爭議，賴清德出面關切並請託協調後，中華職棒會長蔡其昌今受訪針對整體營運模式、招標時程與雙方溝通問題提出看法。他他也強調自己只是溝通協調立場，無法左右市府決定，但希望能夠創造「三贏」局面。

蔡其昌表示，亞太棒球村目前採「日租」形式，球團僅能使用球場內部空間，導致餐飲與服務量能明顯不足，「裡面的攤位完全無法應付球迷需求」，相較之下，像洲際球場或過去台南舊球場，因採OT模式，球團可整體規劃場內外空間，打造具有在地特色的餐飲與市集，形成完整觀賽體驗。

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他強調，長期而言，OT才是對市府、球團與球迷「三贏」的最佳解方，「OT之後，球團會更用心經營球場，無論是餐飲、動線或在地連結，都能做得更好。」但目前雙方在權利金比例等條件上未能達成共識，導致模式遲遲未定。

針對近期攤販招標爭議，蔡其昌指出，外界質疑台南市政府公告到決標時間過短，容易引發「內定」聯想。他表示，實際和市長黃偉哲聊過之後，對方表達主要是考量賽事即將開打，希望攤販能「無縫接軌」，避免球迷無餐飲可用，但此舉反映出雙方溝通不足。

對此，他提出具體建議，認為市府可在合法前提下，延長臨時攤販措施的時間，「多臨時一週或兩週」，讓正式招標時程往後順延，一方面維持球迷基本服務，一方面降低外界對招標程序的疑慮。

這意味是否4月10日亞太賽事場外攤販照常營業？蔡其昌表示，「其實我不知道他們要怎麼做，你們應該去問他。因為我又不能決定。我只是出於建議，我只是會長。」

蔡其昌直言，自己的角色就是協助，「所以總統請我，主要還是溝通協調，因為人家市長才是擁有決定權的人嘛。但是我又要服務我的球迷嘛。 雖然這是你們球團跟市長、市政府私人契約，這跟聯盟是毫無關係的。」他無奈笑稱，沒辦法，身為「總機」，就是出動給一些建議。

「但是他要不要這樣，我也沒辦法。」蔡其昌透露，過去和多次雙方溝通，包括和市長見了三次面，「叫他們要好好談，看起來也沒談出什麼好結論。他直言，希望能夠創造三贏局面，「我認為日租並不是最好的方式，這是我的感覺，但他們覺得好就好了，我也沒什麼意見。」

蔡其昌強調，無論是抽成比例或合作方式，關鍵在於「把餅做大」，只要整體市場擴大、服務提升，球迷願意進場與消費，自然能創造多方利益；反之若缺乏合作，將淪為市府、球團與球迷「三輸」。

蔡其昌最後表示，現階段最重要的是確保統一獅擁有穩定主場，「不要再變成流浪貓」，至於經營模式與合作細節，仍需市府與球團持續對話，朝三贏方向調整。