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Hann首嚐甜不辣驚呼：Super delicious！費仔X歐告聯名曝光

▲ Hanna Fairchild出席中職活動，與吉祥物「歐告」互動熱絡，展現親和力。（圖／記者王真魚攝）

▲ Hanna Fairchild出席中職活動，與吉祥物「歐告」互動熱絡，展現親和力。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「歐告」頭號粉絲、費爾柴德（Stuart Fairchild）之妻Hanna今（7日）在台北出席見面會活動，與中華職棒吉祥物「歐告」首度公開合體，不僅進行互動遊戲，還品嚐多道台灣經典美食，從小籠包、甜不辣到奶油酥餅與甜甜圈，全程笑容滿面，直呼「Super delicious！」展現對台灣文化與球場氛圍的高度喜愛。

活動現場安排美食體驗橋段，Hanna首先品嚐小籠包，一入口便露出驚喜表情，大讚「真的非常好吃，我很喜歡鼎泰豐，小籠包一直都是我的最愛之一。」她透露，在美國就經常光顧鼎泰豐，這次來到台灣能品嚐道地風味，感覺格外開心。

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接著嘗試台灣球場常見的甜不辣，她形容口感「有點像雞米花」，並驚喜表示是第一次吃到這樣的味道，「非常有層次，而且很好吃，我一定會再吃一次。」甚至一度在小籠包與甜不辣之間陷入選擇困難。

身為「台中媳婦」，Hanna品嚐了大甲名產奶油酥餅，她表示甜而不膩，「我喜歡不會太甜的甜點，這個剛剛好，很適合搭配咖啡或茶。」至於最後的脆皮甜甜圈，她則笑說，「這個就真的比較甜，很像美國的甜甜圈，還帶有一點肉桂味，很新鮮、很好吃。」

被問到最推薦哪一道時，Hanna笑稱當下最想吃鹹食，因此選擇甜不辣，但也補充「如果每天吃小籠包我也可以」，甜點則會推薦奶油酥餅，真性情分享逗樂全場。

除了美食體驗，本次活動另一亮點為她與中職吉祥物「歐告」的互動環節，兩人進行默契挑戰與合影，炒熱現場氣氛。Hanna過去在經典賽期間身穿中華隊球衣、手持歐告應援，成功帶動話題，此次再度來台，讓歐告人氣持續攀升。

活動尾聲同步公開費爾柴德與歐告的聯名商品，將於明（8日）中午12點在CPBL網路商城限量開賣，本次共推出4款、總數6000隻，預料將掀起搶購熱潮。

關鍵字： 標籤:HannaFairchild歐告中職台灣美食聯名商品

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