費爾柴德妻Hanna愛上台灣！讚球迷好熱情　驚呼：美國人一定要來體驗

▲ Hanna Fairchild出席中職活動，與吉祥物「歐告」互動熱絡，展現親和力。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒今（7日）舉辦「Hanna Fairchild X 歐告見面會」，費爾柴德（Stuart Fairchild）之妻Hanna首度來台亮相，不僅分享對台灣的深刻印象，更大讚台灣球迷的熱情與獨特應援文化，直言「這是美國無法想像的體驗」，期待美國也能引進這樣的應援文化。

Hanna在活動中分享，抵達台灣後對這片土地留下極佳第一印象，「台灣人非常友善又熱情」，尤其台北城市中綠意盎然的景觀讓她感到驚喜，「原本以為只是都市，但其實充滿綠地，整個城市很有活力，我很喜歡這裡的氛圍。」

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她也提到日前造訪天母棒球場時留下深刻印象，認為球場景觀與自然環境結合得相當出色，「我很喜歡有綠意環繞的球場」，同時期待未來能探索更多台灣景點，「很想去海邊看看，台灣給我一種很熱帶、很美的感覺。」

談到台灣棒球文化，Hanna更是讚不絕口。她直言，台灣的應援方式「是我從來沒見過的」，從專屬球員應援曲、舞蹈、旗幟到樂隊演奏，都讓她印象深刻，「我覺得美國人如果沒有親自來體驗，是無法理解的。我真的很喜歡，希望美國未來能學習一點這樣的文化。」

她也分享丈夫費爾柴德先前來台的經驗。雖然停留時間僅短短一天，但台灣球迷的熱情讓他印象深刻，「很多人會直接跟他說『我愛你』，這在美國其實不太會發生，除非是家人或很親近的人」，這樣直接而真誠的情感表達，讓他感到相當新鮮與感動。

在東京舉行的經典賽期間，Hanna也親身感受到台灣球迷的力量。她坦言原本沒有預期會有這麼多台灣球迷遠赴日本應援，「結果現場幾乎都是台灣球迷，真的非常震撼」，不少球迷主動合照、打招呼，甚至表達對中華隊的支持與感謝，「那種溫暖與熱情讓我非常感動。」

此外，Hanna今天與中職吉祥物「歐告」相見歡，她開心直呼「I love歐告！」展現滿滿喜愛，也讓現場氣氛更加熱絡。