費爾柴德妻與「歐告」相見歡！蔡其昌將邀全家訪台與球迷近距離互動

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

中華職棒今（7日）舉辦「Hanna Fairchild X CPBL歐告見面會」，邀請效力美職的台灣混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）之妻Hanna來台與球迷互動。會長蔡其昌致詞時透露，休賽季有意邀請費爾柴德本人與家人一同訪台，讓台灣球迷有機會近距離表達支持與感謝。

會長表示，經典賽結束後，不少球迷關心費爾柴德是否能來台與大家見面，但因大聯盟春訓與新球季銜接緊湊，行程上難以安排，「我們沒有機會讓台灣球迷當面讓他感受到大家的喜歡與感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過Hanna此行來台，意外成為另類「分身」，他笑說，「很多球迷看到Hanna，就好像看到Stuart一樣。」尤其她對聯盟吉祥物「歐告」的喜愛，更帶動話題。會長透露，早在費爾柴德報到國家隊時，就知道Hanna非常喜歡「歐告」，甚至連原本的玩偶都被她「帶走」，因此聯盟特別再準備歐告送給她。

Hanna也不負眾望，帶著「歐告」四處合影，照片在社群平台瘋傳，讓這個原本推出多年的吉祥物人氣暴漲。會長笑說，「其實我自己也很喜歡歐告，我們每年都有推歐告的商品，但粉絲沒有那麼多，現在如果幫牠開一個社群，粉絲數應該會超越我。」

除了感謝Hanna帶動話題，聯盟透露更長遠的計畫。會長指出，先前已與費爾柴德母親見面，對方表達希望來台的意願，因此已主動邀請，若年底賽季結束後行程允許，將安排費爾柴德與家人一同訪台，「這是媽媽的家，也是他們的家。」

他進一步表示，希望未來透過活動安排，讓球迷不只是透過電視或球場觀賽，而是能近距離與費爾柴德互動，親自表達支持，「這是我們一直在計畫中的事情。」

最後，會長也再次感謝費爾柴德在本屆國際賽對國家隊的貢獻，並祝福他新球季延續火燙手感，「最近全壘打連發，希望好表現一路維持下去。」

▲ 「歐告」頭號粉絲Hanna Fairchild來台灣，今天與歐告相見歡，也代表Stuart Fairchild接受運動眼鏡廠商致贈的全壘打獎金20萬 。（圖／記者王真魚攝）