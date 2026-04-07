快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

▲中華女足。（圖／中華足協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華女足國家隊集體抗議！一份由全體國腳簽署的陳情書於今日正式曝光，受文單位直指運動部、國家運動訓練中心及中華民國足球協會。球員在信中痛批以泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）為首的教練團在亞洲盃備戰期間運作「全面失能」，內容包含缺乏科學化訓練導致球員嚴重受傷，甚至出現戰術需由球員自行討論建立的離譜現象。基於國家隊競爭力與職業生涯保障，全體球員強烈要求立即撤換總教練並重組教練團。

中華女足在今年3月的亞洲盃以並列第7名收官，雖然在小組賽對陣日本及8強戰鏖戰至延長賽才負於中國的表現贏得外界讚賞，但球員在今日曝光的陳情書中揭開了光鮮表現下的崩潰真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員們指出，備戰期間教練團不僅缺乏科學化的訓練規劃，導致多名主力陷入嚴重運動傷害，更令人震驚的是，比賽期間的戰術體系竟是由球員主動討論並自建，教練團被指毫無作為。此外，從組隊到完賽期間的選才與用人標準也缺乏透明度，嚴重影響球員鬥志與國家隊長期發展。

中華女足在亞洲盃附加賽下半場防線潰堤，最終以0比4不敵北韓，無緣提前拿下明年巴西世界盃的門票。雖然女足仍有參加年底洲際附加賽的最後機會，但球員認為，若不立即重組教練團隊，目前的運作模式將讓世界盃夢想徹底絕望，而這份陳情書今也透過所有球員在社群平台同步轉發，引發基層足球界與球迷高度關注。

陳情書全文如下：

國家女子足球隊教練團運作失能與結構性問題之陳情書

受文者： 運動部、國家運動訓練中心、中華民國足球協會

主旨： 針對國家女子足球隊（下稱本隊）於亞洲盃備戰及參賽期間，教練團在訓練管理、戰術主導及選才機制之重大違失，建請儘速撤換總教練並重組教練團，以維護國家隊競爭力與選手生涯發展。

說明：首先，感謝各級單位對女足國家隊的資源挹注。然而，基於對國家代表隊榮譽的守護及職業尊嚴，我們必須嚴正反應本次賽期暴露的結構性問題。這些問題已非單一偶發事件，而是嚴重影響球隊運作之體制缺陷：

一、訓練管理缺乏科學規劃，導致嚴重運動傷害

教練團對「訓練負荷管理」缺乏專業判斷，賽前強度安排失當且缺乏科學數據支撐，導致多名球員出現非接觸性傷勢。其中甚至有球員發生高達 5.75 公分之肌肉嚴重撕裂。此類，管理疏失不僅直接削弱賽事戰力，更對球員的職業生涯造成不可逆的實質損害。

二、戰術指導功能失靈，責任與角色嚴重錯位

備戰藍圖缺失： 賽前缺乏清晰的訓練方針與比賽策略，導致平日訓練內容與賽場實際需求嚴重脫節。

戰術主導失職： 以對戰日本隊為例，教練團未能提出有效應對策略，最終需由球員主動發起討論、參考 2025 東亞盃經驗並要求進行 5-4-1 低位防守訓練。「戰術需由球員自建」之現象，反映教練團已失去領導核心功能。

執行原則不明： 針對壓迫時機、防守區域劃分等核心技術細節，教練團指令模糊，迫使球員於高強度比賽中無從依循，嚴重影響團隊執行力與一致性。

三、內部決策混亂與選才機制不透明

決策方向分歧： 教練團內部對戰術與管理方針缺乏共識，導致決策反覆，令球員無所適從，嚴重動搖團隊信賴基礎。

用人標準不一： 選才與球員調動（長短期名單）缺乏透明且一致的邏輯參考，例如「已表明無法參與亞洲盃賽事的選手進行醫療檢查，反而排除過去2年參與國家隊訓練的選手」不僅浪費國家資源損及公平性與互信，更阻礙球隊長期穩定發展的可能。

四、缺乏系統性反饋與專業檢討機制

每場賽事結束後，未見教練團進行具備數據支撐的系統性回顧與技術檢討。在缺乏反饋機制的情況下，球隊無法從失敗中學習，導致同樣的錯誤在不同賽事中反覆出現。

核心影響分析：

上述問題相互交織，已對本隊造成以下實質衝擊：

信賴崩解： 球員對總教練以及教練團的領導力與專業度已產生根本性的質疑。

戰力損耗： 不科學的訓練導致傷兵滿營，混亂的戰術令球員在場上消耗不必要的體能與心理壓力。

士氣渙散： 當體系無法提供保障，團隊凝聚力正迅速流失。

訴求與建議：

國家隊代表我國女子足球的最高水準，球員的黃金職涯極其珍貴。我們願意在場上全力拚搏，但不應在一個缺乏專業規劃、功能失調的體系中虛耗光陰。

基於整體長遠發展，我們鄭重建議：

立即重整教練團： 撤換總教練及重組教練團。

重整教練團結構： 引進具備科學化訓練規劃、清晰戰術體系及專業情蒐能力的領導團隊。

建立透明化制度： 確立選才標準與賽後檢討規範，確保國家隊運作重回專業軌道。

懇請相關單位正視球員心聲，做出負責任之決策，切莫讓制度的缺失扼殺了台灣女足的未來。

國家女子足球隊全體連署球員 謹啟

中華民國 115 年 4 月 4 日

連署人簽名：

何家瑄、蘇育萱、陳妗文、吳愷晴、李翊汶、黃可欣、鄧霈璘、張季蘭、普馨慧、曾筠雅、詹筆涵、潘昕妤、松永早姬、陳英惠、丁旗、曾筠晴、陳昱嫀、劉于喬