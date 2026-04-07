李洋攜王惠美點亮和美！3.7億全民運動館正式啟用　融入在地「織仔」特色

▲和美全民運動館設置多元全齡化運動設施，包括室內溫水游泳池、全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、桌球室、綜合球場及戶外田徑場等運動設施。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為打造多元友善的運動環境，運動部李洋部長與彰化縣王惠美縣長今（7）日共同出席「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮，邀請地方民眾一起動起來。本案總經費約新臺幣3.7億元，其中運動部核定補助1億元，已於114年8月完工，和美全民運動館不僅可以服務和美、線西及伸港3鄉鎮的民眾，更為地方注入新的活力，充分展現中央地方對於推動全民運動的重視。

李洋部長表示，非常感謝有機會與彰化縣府合作規劃出多樣化的運動場館以提供民眾更多元的運動選擇，讓更多的民眾可以享受運動的快樂。為落實「運動壯大臺灣」政策願景，運動部透過政策引導，全力支持地方打造多元友善的全民運動環境，以提供民眾全方位的運動體驗，擴大運動參與人口，讓全民都能享受運動帶來的身心健康。

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彰化縣和美鎮是該縣人口第三多的鄉鎮，和美全民運動館設置多元全齡化運動設施，包括室內溫水游泳池、全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、桌球室、綜合球場及戶外田徑場等民眾常用運動設施，並加入當地特色「和美織仔」元素設計，啟用後將成為地方重要的健康促進與社區交流據點，適合全家參與，不論是游泳、健身、打球或參加團體課程，都能在此找到適合自己的運動，盡情揮灑汗水，養成健康的生活習慣，進一步帶動彰化縣全民運動風氣。

運動部表示，彰化縣和美全民運動館不僅是一座新的建築，更是代表著對於健康生活方式的承諾，未來將持續攜手地方，積極完善全民運動設施網絡，讓全民都能透過公共資源投資全民健康、社會凝聚力及國家未來，共享健康，快樂的生活。

▲「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮全體合影。（圖／運動部提供）