王彥程新隊友韓華鷹洋投是高材生　庫辛有不動產經紀人資格

▲庫辛（Jack Cushing）。（圖／韓華鷹官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹近期因外籍投手戰力出現空缺，緊急補強引進新洋投庫辛（Jack Cushing），不過在尚未登場之際，場外的「多重履歷」已引發討論，他不僅具備名校背景，甚至還擁有不動產經紀人資格。

現年29歲的庫辛，身高190公分、體重92公斤，為右投手，2019年大聯盟選秀中，他在第22輪獲運動家指名，之後長期待在小聯盟發展。2025年球季，他在38場出賽（含6場先發）中拿下11勝，表現亮眼，也因此獲得今年春訓機會。

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值得一提的是，庫辛畢業於美國名校喬治城大學，主修經濟學、副修政治學，並在畢業後立即投入職棒發展，除此之外，他還考取不動產經紀人資格證，展現不同於一般球員的職涯規劃。

庫辛受訪時表示，「那是幾年前的事，正如大家所知，小聯盟球員在休季期間通常需要工作，我也覺得為未來著想，應該先取得不動產資格證，這是我感到自豪的一點。」

回到場上表現，庫辛在小聯盟累積穩定數據，生涯每9局保送僅約2.7次，展現良好控球能力。2025年球季，他在79.2局投球中送出83次三振、28次四死球；生涯累計565.1局、538次三振，平均每9局可送出8.6次三振，具備一定壓制力。

今年他曾與多倫多藍鳥簽下小聯盟合約並參與春訓，在熱身賽2場後援登板中繳出3安打、1保送、3三振、1失分的內容，但最終未能擠進大聯盟名單。

韓華鷹期待他能填補先發輪值空缺，對此庫辛也表態，「我會努力，不讓大家失望。」目前他已抵達韓國並加入球隊，完成相關程序後，有望在近期迎來先發登板。