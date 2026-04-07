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統一獅56、22號引退日傳承與榮耀交會　無人機＋鋼琴秀登場

▲統一獅11日、12日跨界表演。（圖／統一獅提供）

▲統一獅11日、12日跨界表演嘉賓張育瑞。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅將於4月11日至12日在亞太成棒主球場迎戰味全龍，推出「56、22號引退紀念日」主題活動，為隊史兩位代表性人物劉芙豪、曾智偵舉辦背號引退儀式，並結合無人機燈光秀與跨界音樂演出，打造一場融合傳承與感動的棒球盛宴。

本次活動連續兩天於賽前進行引退儀式，向曾為球隊締造輝煌的劉芙豪（56號）與曾智偵（22號）致上最高敬意。統一獅表示，背號引退不只是象徵榮耀的封存，更代表球隊精神的延續，讓不同世代球迷都能透過儀式感受歷史重量與情感連結。

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賽後壓軸活動則安排無人機燈光展演，結合音樂與影像呈現經典時刻。本次特別邀請跨界鋼琴家張育瑞（Rick Chang）現場演出，以其融合古典與搖滾的獨特風格，帶領球迷彷彿穿越時空，重溫屬於統一獅的榮耀片段，營造沉浸式觀賽體驗。

張育瑞畢業於美國伯克利音樂學院，擁有演奏與音樂製作碩士學位，首張專輯《Fire!》曾登上博客來排行榜冠軍，並獲得全球音樂獎肯定。近年他在數位平台與現場演出累積高人氣，此次更攜手鼓手許沐恩共同演出，預計將現場氣氛推向最高潮。

此外，兩天活動也邀請不同嘉賓共襄盛舉，4月11日由運動主播徐裴翊登場，4月12日則由台南出身的金曲歌王謝銘祐接力演出，搭配無人機與鋼琴演奏，共同回顧劉芙豪與曾智偵的榮耀時刻，為球迷留下難忘回憶。

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