約基奇35分大三元！金塊逆轉秀延長賽險勝　擠下湖人衝上西區第3

▲金塊約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊今在主場面對波特蘭拓荒者陷入苦戰，儘管一度落後達18分，且當家球星約基奇（Nikola Jokic）曾在第二節一分未得，但金塊在末節發動瘋狂反撲，憑藉戈登（Aaron Gordon）與穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻的進球將比賽拖入延長。延長賽中金塊火力全開，最終以137比132逆轉擊敗拓荒者，豪取9連勝。此戰過後，金塊戰績來到51勝28負，正式超越湖人升至西部第3位。

首節拓荒者展現極佳外線手感，單節轟下9記三分球取得35比31領先，次節，拓荒者持續擴大優勢，克林根（Donovan Clingan）連續命中三分，反觀約基奇此節手感冰冷，5次出手全數落空，拓荒者打出一波17比6的高潮，上半場結束就以72比58遙遙領先。

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易籃後，約基奇開始串聯全隊，一度帶隊追到僅5分差距。然而拓荒者卡馬拉（Toumani Camara）隨即回應三分彈，加上塞布爾（Matisse Thybulle）也在外線支援，前三節打完，拓荒者握有101比87的領先優勢。

關鍵第四節，拓荒者在比賽剩下3分半鐘時仍以115比99領先，但此時金塊發動瘋狂反擊，穆雷、布朗（Christian Braun）與戈登聯手打出一波15比3攻勢追到僅差1分。隨後戈登連拿5分幫助金塊在最後27秒以125比123反超，拓荒者阿維迪亞（Deni Avdija）打板命中追平比分，最後時刻約基奇拋射與壓哨補籃皆未中，雙方以125比125進入延長賽。

延長賽戈登與穆雷開局連飆2記三分球取得6分優勢，雖然拓荒者韓德森（Scoot Henderson）試圖還擊，但約基奇在延長賽展現統治力，不僅自己得分更包辦關鍵籃板，最終金塊在驚濤駭浪中守住勝利，終結了拓荒者的3連勝。

約基奇此役繳出35分、14籃板、13助攻、5抄截、2阻攻的「神級」大三元。這是他本季第33次大三元，高居聯盟第一；同時也是他生涯第197次大三元，排名歷史第2，僅次於前隊友威斯布魯克（Russell Westbrook）的209次。

拓荒者方面雖然吞下敗仗，但卡馬拉攻下全隊最高的30分（含8記三分球），阿維迪亞則繳出26分、7助攻的全能數據。此外，而拓荒者中國球員楊瀚森此役還是沒能被登錄，錯過在場上與偶像約基奇正面對決的機會。