運動雲

>

約基奇35分大三元！金塊逆轉秀延長賽險勝　擠下湖人衝上西區第3

▲金塊約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

▲金塊約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊今在主場面對波特蘭拓荒者陷入苦戰，儘管一度落後達18分，且當家球星約基奇（Nikola Jokic）曾在第二節一分未得，但金塊在末節發動瘋狂反撲，憑藉戈登（Aaron Gordon）與穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻的進球將比賽拖入延長。延長賽中金塊火力全開，最終以137比132逆轉擊敗拓荒者，豪取9連勝。此戰過後，金塊戰績來到51勝28負，正式超越湖人升至西部第3位。

首節拓荒者展現極佳外線手感，單節轟下9記三分球取得35比31領先，次節，拓荒者持續擴大優勢，克林根（Donovan Clingan）連續命中三分，反觀約基奇此節手感冰冷，5次出手全數落空，拓荒者打出一波17比6的高潮，上半場結束就以72比58遙遙領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，約基奇開始串聯全隊，一度帶隊追到僅5分差距。然而拓荒者卡馬拉（Toumani Camara）隨即回應三分彈，加上塞布爾（Matisse Thybulle）也在外線支援，前三節打完，拓荒者握有101比87的領先優勢。

關鍵第四節，拓荒者在比賽剩下3分半鐘時仍以115比99領先，但此時金塊發動瘋狂反擊，穆雷、布朗（Christian Braun）與戈登聯手打出一波15比3攻勢追到僅差1分。隨後戈登連拿5分幫助金塊在最後27秒以125比123反超，拓荒者阿維迪亞（Deni Avdija）打板命中追平比分，最後時刻約基奇拋射與壓哨補籃皆未中，雙方以125比125進入延長賽。

延長賽戈登與穆雷開局連飆2記三分球取得6分優勢，雖然拓荒者韓德森（Scoot Henderson）試圖還擊，但約基奇在延長賽展現統治力，不僅自己得分更包辦關鍵籃板，最終金塊在驚濤駭浪中守住勝利，終結了拓荒者的3連勝。

約基奇此役繳出35分、14籃板、13助攻、5抄截、2阻攻的「神級」大三元。這是他本季第33次大三元，高居聯盟第一；同時也是他生涯第197次大三元，排名歷史第2，僅次於前隊友威斯布魯克（Russell Westbrook）的209次。

拓荒者方面雖然吞下敗仗，但卡馬拉攻下全隊最高的30分（含8記三分球），阿維迪亞則繳出26分、7助攻的全能數據。此外，而拓荒者中國球員楊瀚森此役還是沒能被登錄，錯過在場上與偶像約基奇正面對決的機會。

關鍵字： 金塊約基奇拓荒者NBA逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

山本由伸謙虛否認「世界第一」封號：大谷才是世界第一

山本由伸謙虛否認「世界第一」封號：大谷才是世界第一

佐佐木朗希恐失去先發資格？美媒：若不下放的話…

佐佐木朗希恐失去先發資格？美媒：若不下放的話…

信任廖任磊守住滿壘！後藤光尊：這場比賽太棒了

信任廖任磊守住滿壘！後藤光尊：這場比賽太棒了

信唱〈死了都要愛〉高音失誤　粉絲喊「屁股夾緊!」笑場

熱門新聞

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書求撤換主帥、重組團隊

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洲際球場爆觀賽衝突！

2控教練團全面失能　中華女足求換帥

3股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白

4大谷翔平連兩戰開轟！球評驚呼太誇張

5大谷、山本上班路吸睛！山本明先發

最新新聞

1蔡其昌出手協調：亞太OT才是長解方

2江少慶回來了！2局最速

3Hann被這美食迷惑！費仔X歐告聯名曝

4費仔妻愛上台灣這點：美國人一定要來

5費仔妻與歐告相見歡！會長曝一計畫

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

張凌赫女粉擋車喊：我有病　工作室怒發聲明

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

信唱〈死了都要愛〉高音失誤　粉絲喊「屁股夾緊!」笑場

【驚嚇國3】駕駛恍神！失控甩尾180度擦撞無辜白車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366