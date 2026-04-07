道奇羅布雷斯基5局失1分奪首勝　強調提升「最低標準」力求穩定

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日以14比2大勝多倫多藍鳥，打線火力支援之下，先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投5局僅失1分，順利收下本季首勝，賽後他談及本場表現與本季課題，強調穩定性與持續成長的重要性。

羅布雷斯基表示，「我就是相信自己的球去投，尤其是比賽後半段，這一點做得更好。」

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談到本季目標，他指出，「我的課題是如何提升『最低標準』，也就是即使在狀況不好的日子，也要能投出不會崩盤的內容，像前一次登板，其實內容不錯，但結果有可能比實際更糟，所以今年的目標，就是把那個『底』往上拉。」

他進一步說明，「為了達成這點，我知道自己該做什麼」，至於未來展望，羅布雷斯基表示，「每一次登板都是成長的機會，不可能每次都完美，但不管好壞，一定都能從中學到東西。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則評價，「他有持續把球投進好球帶，並且主動攻擊打者，能夠把打者壓制住。」

羅伯斯也補充，「今天原本就設定讓他投到5局，這也是考量到下一次登板的安排，因此在那個時間點做出更換。」