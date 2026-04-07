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拉辛單場雙響！羅伯斯承諾增加出場　點名史密斯是「好學習對象」

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日以14比2大勝多倫多藍鳥，打線全面爆發，此役擔任「第8棒、捕手」先發的拉辛（Dalton Rushing）大放異彩，單場4打數4安打、2打點，包含連續2打席全壘打，繳出生涯代表作，成為球隊大勝的重要關鍵之一。

拉辛表示，「我想盡可能長時間維持這樣的狀態，很開心自己能為球隊做出貢獻。」

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談到打擊調整，他說，「我讓自己的揮棒動作變得更簡單，也意識到其實不需要做到完美，即便如此，還是可以打出結果與長打，我覺得今天已經證明了這點。」

對於自身角色定位，他坦言，「去年在心理上是比較困難的一年，我一直在思考該如何完成自己的角色，但今年我有更深的理解，不是每場比賽都能打出安打，也不是每場都會有好結果，我必須學會接受這件事。」

他進一步表示，「打出成績固然重要，但我認為成為一名職業球員更重要，這最終會帶來上場機會，我並不在意自己是替補。」

拉辛強調，「很多優秀的捕手與球員，一開始都是從替補做起，我只需要完成自己的角色，當機會來時把握住並打出表現。」

對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給予評價，「他在打擊上變得更加冷靜，揮棒也更簡單，開始理解不需要勉強自己也能打出結果。」

不過他也指出，「他還有很多需要學習的地方，若要成為一支爭冠球隊的主戰捕手，仍需要持續成長。」

羅伯斯進一步說明，「即使沒有上場，也有很多可以學習的地方，這對長期發展一定是正面的，他具備成為主戰捕手的能力，但目前仍有一些不能犯的錯誤，無論是打席品質、準備、配球，還是與投手之間的關係，都還需要進一步提升，而最好的學習對象就是史密斯（Will Smith）。」

最後他補充，「本季會增加他的出場機會，但主戰捕手仍是史密斯，他會在史密斯休息時先發，即使表現出色會帶來加分，但基本的起用方針不會改變。」

關鍵字： MLB羅伯斯拉辛洛杉磯道奇

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