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道奇火力爆發14分　弗里曼開轟讚美隊友：攻守兩端都是高品質

▲佛里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日以14比2大勝多倫多藍鳥，打線全面爆發，單場攻下本季新高14分，收下4連勝，此役弗里曼（Freddie Freeman）以「第3棒、一壘手」先發出賽，繳出2安打、3打點，包含一發全壘打，成為球隊大勝的重要功臣之一。

比賽第3局，弗里曼面對左投弗萊明（Josh Fleming）的內角球，將球掃向右中外野看台，轟出本季第3號全壘打，一發2分砲拉開比數。

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7局上，他再於1出局一、二壘有人時，敲出右外野方向、直擊全壘打牆的適時二壘安打，追加保險分。

賽後弗里曼透露，「這幾天我在打擊練習中持續維持同樣的節奏，雖然是慢慢來，但已經開始出現不錯的結果。」

談到球隊此役火力全開，弗里曼表示，「我們在第1局就能夠取得分數，帕黑斯（Andy Pages）也持續維持好狀態，對拉辛（Dalton Rushing）來說也是一場很重要的比賽，大家都確實完成各自的角色，把跑者推進，並且送回本壘，打出了應有的進攻內容。」

他進一步總結，「今天是一場在攻守兩端都非常有品質的比賽」，對於球隊整體表現給予高度肯定。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇弗里曼

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