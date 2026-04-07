戰力外後陷掙扎像懲罰遊戲　後藤駿太由平野惠一牽線轉任兄弟教練

▲後藤駿太。（圖／截自中信兄弟官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

曾效力歐力士與中日長達15年的後藤駿太，在2025年球季結束後遭到戰力外，隨即宣布引退，並於2026年轉任中信兄弟打擊機制教練，展開人生新篇章。他坦言，面對突如其來的現實與抉擇壓力，一度感到「像懲罰遊戲一樣」，內心充滿掙扎。

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根據日媒《Full Count》報導，後藤駿太2010年以選秀第一指名加盟歐力士，2013年至2017年連續5季出賽破百場，展現穩定戰力，但2022年被交易至中日後出賽機會減少，最終在2025年季後接獲戰力外通知。他回憶，「10月28日被告知戰力外，當時已接近測試會時程，也提不起勁再去尋找機會」，對於通知時機感到無奈，甚至直言「如果能早點說就好了」。

雖然心中早有「可能隨時結束」的覺悟，但真正面對結果仍難以平靜。他表示，聽到「已經沒有名額」、「太晚了」等說法時，難免感到不甘與挫折，但也只能接受「這就是職業世界」。在現役與引退之間猶豫之際，過去歐力士隊友、現任中信兄弟總教練平野惠一伸出援手，邀請他來台擔任教練。

後藤駿太坦言，對台灣環境一無所知，因此思考到最後一刻才做出決定，「雖然壓力很大，但這會是很好的經驗」。他也感謝與平野惠一長年的情誼，無論球場或私下都給予許多幫助。最終選擇轉換跑道，後藤駿太將以教練身分，在台灣開啟第二段棒球人生。