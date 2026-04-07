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大谷翔平回溫炸裂賽季第3轟　羅伯斯點出關鍵「中間」：不簡單

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日作客多倫多藍鳥，以14比2大勝對手，豪取本季首次4連勝，開季戰績來到8勝2敗。此役大谷翔平手感火熱，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，6打數2安打、包含1發全壘打，完成連2戰開轟，並達成連續4場比賽複數安打，打擊率提升0.282。

賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在記者會中點出大谷近期打擊回穩的關鍵，直言擊球方向是核心因素，他表示，「這並不是一件容易的事情，當他開始能把整個球場都運用起來時，我過去已經看過很多次，他會變成一位更出色的打者。」

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他接著說，「這並不簡單，當對手投內角球，或是用變化球進攻時，打者多少都會感到有些顧慮，但如果他能持續把球打向中間方向，那對他來說就是最理想的狀態。」

回到比賽內容，大谷在6局第4打席將一顆偏內角低的伸卡球撈起，擊成飛行距離約126公尺、擊球初速約173公里的中外野陽春砲，展現將內角低球轉化為長打的能力，也印證羅伯斯所強調的中間方向打擊策略。

其餘打席方面，大谷首打席擊出中外野飛球，第2打席敲出投手前內野安打，第3打席再度擊出中外野飛球，第5與第6打席則吞下三振。整體而言，雖仍有遭三振情形，但長打與安打產出持續穩定，維持高檔輸出節奏。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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