運動雲

>

溫班亞瑪上陣16分鐘肋骨受傷退場！馬刺靠城堡哥大三元照贏76人

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就遭遇左肋骨挫傷，雖僅出賽16分鐘便提前退場。（圖／路透）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就遭遇左肋骨挫傷，雖僅出賽16分鐘便提前退場。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺隊今在主場迎戰費城76人隊，馬刺陣中巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就遭遇左肋骨挫傷，雖僅出賽16分鐘便提前退場，但馬刺全隊發揮韌性，憑藉「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻19分、11個籃板、13次助攻的驚人「大三元」數據，最終以115比102擊敗76人，取得賽季第60勝。

此役在進行到第二節時，溫班亞瑪與76人前鋒喬治（Paul George）碰撞後倒地，當時他艱難起身且疑似一直抓著肋骨位置，隨後就短暫回更衣室治療。雖然他之後又重返賽場，但在與恩比德（Joel Embiid）肢體對抗時神情明顯相當痛苦，因此在距離上半場結束還剩不到1分鐘時，溫班亞瑪再次因不適被換下。馬刺球團隨後宣佈，溫班亞瑪因左肋骨挫傷，此役確定不會回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管提前退場，溫班亞瑪仍能11投7中高效貢獻17分、5籃板與3阻攻。更重要的是，這16分鐘的出賽讓他成功觸發了NBA年度個人獎項「65場規則」中最後一次的「近乎達標」豁免。目前溫班亞瑪的有效出賽數累積達64場，在最後3場例行賽中僅需再出賽1場，即可正式獲得MVP與最佳防守球員的評選資格。

溫班亞瑪退場後，科內特（Luke Kornet）頂替了馬刺內線空缺，然而易籃後，76人在喬治外線發威帶領下發動7比0攻勢追平比分，然而，卡瑟爾與福克斯（De'Aaron Fox）及時回應，兩人攜手回敬10比0重掌局面，第三節結束，馬刺仍以92比85領先。決勝節雙方在前半段還打得難分難解，但馬刺靠著點點開花，成功在後段取得雙位數，最終馬刺以115比102帶走勝利。

馬刺此役多點開花，新秀卡瑟爾繳出19分、11籃板、13助攻的全能大三元，成為贏球頭號功臣。此外，狄倫（Dylan Harper）貢獻17分與4次助攻，福克斯與強森（Keldon Johnson）則各挹注13分。

76人方面，恩比德攻下34分、12籃板，喬治得到16分、5籃板與4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）則拿到15分與8次助攻。

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪卡瑟爾76人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

山本由伸謙虛否認「世界第一」封號：大谷才是世界第一

山本由伸謙虛否認「世界第一」封號：大谷才是世界第一

信任廖任磊守住滿壘！後藤光尊：這場比賽太棒了

信任廖任磊守住滿壘！後藤光尊：這場比賽太棒了

佐佐木朗希恐失去先發資格？美媒：若不下放的話…

佐佐木朗希恐失去先發資格？美媒：若不下放的話…

我們顏值都加分！郭泓志幽默祝福林哲瑄引爆笑　陳禹勳喊下個釣蝦場

我們顏值都加分！郭泓志幽默祝福林哲瑄引爆笑　陳禹勳喊下個釣蝦場

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

【不可以親！】聽媽說「老公親我」　女兒手遮爸嘴巴奶音喊：NO

熱門新聞

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

道奇新穿搭「帥到不行」！大谷也穿同款　球迷好奇：哪裡買？

山本由伸謙虛否認「世界第一」封號：大谷才是世界第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洲際球場爆觀賽衝突！

2股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白

3大谷翔平連兩戰開轟！球評驚呼太誇張

4大谷、山本上班路吸睛！山本明先發

5道奇新裝備帥到不行　球迷：哪裡買？

最新新聞

1統一獅56、22號引退日傳承與榮耀交會

2約基奇大三元率隊逆轉　金塊擠下湖人上前3

3台灣火球男徐若熙8日對西武

4道奇羅布雷斯基奪首勝　強調最低標準

5道奇拉辛雙響！羅伯斯承諾增加出場

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

張凌赫女粉擋車喊：我有病　工作室怒發聲明

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

【驚嚇國3】駕駛恍神！失控甩尾180度擦撞無辜白車

信唱〈死了都要愛〉高音失誤　粉絲喊「屁股夾緊!」笑場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366