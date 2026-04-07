溫班亞瑪上陣16分鐘肋骨受傷退場！馬刺靠城堡哥大三元照贏76人

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就遭遇左肋骨挫傷，雖僅出賽16分鐘便提前退場。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺隊今在主場迎戰費城76人隊，馬刺陣中巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就遭遇左肋骨挫傷，雖僅出賽16分鐘便提前退場，但馬刺全隊發揮韌性，憑藉「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻19分、11個籃板、13次助攻的驚人「大三元」數據，最終以115比102擊敗76人，取得賽季第60勝。

此役在進行到第二節時，溫班亞瑪與76人前鋒喬治（Paul George）碰撞後倒地，當時他艱難起身且疑似一直抓著肋骨位置，隨後就短暫回更衣室治療。雖然他之後又重返賽場，但在與恩比德（Joel Embiid）肢體對抗時神情明顯相當痛苦，因此在距離上半場結束還剩不到1分鐘時，溫班亞瑪再次因不適被換下。馬刺球團隨後宣佈，溫班亞瑪因左肋骨挫傷，此役確定不會回歸。

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Victor Wembanyama left the game with a shoulder injury and will not return ???? pic.twitter.com/7k4cxXADUB — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2026

儘管提前退場，溫班亞瑪仍能11投7中高效貢獻17分、5籃板與3阻攻。更重要的是，這16分鐘的出賽讓他成功觸發了NBA年度個人獎項「65場規則」中最後一次的「近乎達標」豁免。目前溫班亞瑪的有效出賽數累積達64場，在最後3場例行賽中僅需再出賽1場，即可正式獲得MVP與最佳防守球員的評選資格。

溫班亞瑪退場後，科內特（Luke Kornet）頂替了馬刺內線空缺，然而易籃後，76人在喬治外線發威帶領下發動7比0攻勢追平比分，然而，卡瑟爾與福克斯（De'Aaron Fox）及時回應，兩人攜手回敬10比0重掌局面，第三節結束，馬刺仍以92比85領先。決勝節雙方在前半段還打得難分難解，但馬刺靠著點點開花，成功在後段取得雙位數，最終馬刺以115比102帶走勝利。

馬刺此役多點開花，新秀卡瑟爾繳出19分、11籃板、13助攻的全能大三元，成為贏球頭號功臣。此外，狄倫（Dylan Harper）貢獻17分與4次助攻，福克斯與強森（Keldon Johnson）則各挹注13分。

76人方面，恩比德攻下34分、12籃板，喬治得到16分、5籃板與4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）則拿到15分與8次助攻。